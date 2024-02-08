Rusya'da önümüzdeki 15 Mart'ta yapılacak olan devlet başkanlığı seçimleri için adaylığını ilan eden savaş karşıtı Boris Nadezhdin'in adaylığı Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından reddedildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından savaş karşıtı açıklamalarıyla ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik muhalif söylemleriyle dikkat çeken Boris Nadezhdin'e Merkez Seçim Komisyonu'ndan kötü haber geldi. Rusya'da 15 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için adaylığını koyan Nadezhdin'in topladığı 200 binden fazla imzadan 104 bin 734'ünü kabul eden komisyon, yapılan incelemeler sonucu 9 bin 147 imzayı geçersiz saydı. Komisyon üyeleri tarafından 95 bin 587 imza da geçerli kabul edildi.
Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda imza verenlerden bazılarının ölü olduğunun, imzalardan bazılarının ise sahte olduğunun görüldüğü belirtildi. İmzalardan bazılarının da isim ve soyisim karşılığının bulunmadığının tespit edildiği duyuruldu.
Boris Nadezhdin, böylelikle adaylığının resmileşmesi için toplanması gereken 100 bin imza sınırını geçemedi.
"Karara itiraz edeceğim"
Boris Nadezhdin'den kararın ardından yaptığı açıklamada, karara itiraz ettiğini ve yasal imza sınırını aştığını savundu. Nadezhdin, "Rusya genelinde 200 binden fazla imza topladım. İmza toplama işlemini açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirdik. İmza toplama merkezlerindeki kuyrukları tüm dünya gördü. Bu yıl başkanlığa aday olmak hayatımın en önemli kararıdır. Kararımdan geri adım atmıyorum. Merkezi Seçim Komisyonu'nun kararına Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesine itiraz edeceğim" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA
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Son Dakika › Politika › Rusya'da Savaş Karşıtı Adayın Seçim Başvurusu Reddedildi - Son Dakika
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