Rusya\'da Tutuklu Bulunan Muhalif Lider Alexei Navalny\'nin Cenazesi Törenle Defnedildi

Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden muhalif lider Alexei Navalny, başkent Moskova'nın Maryino semtindeki kilisede düzenlenen cenaze töreninin ardından Borisovsky mezarlığında toprağa verildi.
Rusya'da tutuklu bulunduğu Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki 3 numaralı cezaevinde 16 Şubat'ta yaşamını yitiren Rus muhalif lider Alexei Navalny için başkent Moskova'nın Maryino semtindeki Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Rus polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı törene Navalny'nin annesi, babası, yakınları ve destekçilerinin yanı sıra ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynn Tracy, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff, Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy ve diğer birçok AB ülkesinin büyükelçileri ve diplomatları katıldı. 15-17 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi için adaylığını açıklayan ancak Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından adaylıkları kabul edilmeyen Boris Nadezhdin, Daria Duntsova ve Yekaterinburg'un eski belediye başkanı muhalif Yevgeny Roizman da törene katılan isimler arasında yer aldı. Navalny'nin destekçileri, "Navalny, Rusya seninle, teşekkürler", "Rusya özgür olacak", "Putin'siz Rusya", "Savaşa hayır", 2Sevgi korkudan daha güçlüdür" şeklinde sloganlar atıldı. Navalny'nin cenazesinin kiliseye getirilmesiyle TSİ 14.00'te başlayan tören 15.00'te sona erdi. Navalny'nin tabutu, törenin ardından Borisovsky mezarlığına götürüldü. Cenaze aracı geçtiği sırada binlerce kişi yola kırmızı karanfil attı. Putin'in en sert muhalifi olarak bilinen Navalny, törenin ardından mezarlıkta toprağa verildi.
Rus polisinden gözaltı
Kilisedeki törene katılmak isteyen birçok kişinin metro ve toplu taşıma araçlarından geri çevrildiği, mezarlığa da gidemediği öğrenildi. Rus polisinin birkaç kişiyi de gözaltına aldığı aktarıldı.
Navalny kimdir?
Rus muhalefet lideri, yolsuzluk karşıtı aktivist ve avukat olan Alexei Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakın çevresinin yolsuzluk vakalarını araştırıyordu. Rusya'da 2020 yılında uçaktayken zehirlenen ve 2021'de tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde tutuklanan Navalny, 4 Ağustos 2023'te Rusya'daki muhaliflerin protestolarını organize etme, Rusya'da yasaklanan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı üzerinden yasa dışı eylemler düzenleme, Putin ve Kremlin aleyhinde ifadeler ve "aşırılık" yanlısı eylemleri finanse etme suçlamalarından 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mart 2022'de dolandırıcılık ve mahkemeye itaatsizlik suçlamalarıyla 9 yıl hapis ve 1 milyon 200 bin ruble para cezasına çarptırılan Navalny için tutuklu bulunduğu süre içinde toplamda 5 farklı suçlamadan dava açılmıştı.
Ölümü
Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) tarafından Navalny'nin ölümüne yönelik 16 Şubat'ta yapılan açıklamada, "3 No'lu cezaevindeki hükümlü Alexei Navalny, 16 Şubat'ta yürüyüş yaptıktan sonra kendini kötü hissetti ve bilincini kaybetti. Kurumun sağlık çalışanları hızlıca geldi ve ambulans çağrıldı. Hayata döndürme çabaları sonuç vermedi" ifadeleri kullanılmıştı.
Navalny'nin ölüm nedeni ilk olarak "ani ölüm sendromu" şeklinde açıklanırken, Rusya Soruşturma Komitesi kimyasal analiz için naaşının en az 14 gün daha ailesine teslim edilmeyeceğini belirtmişti. Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, "zehirlenme izleri kayboluncaya kadar eşinin naaşının bekletildiğini" iddia etmişti.
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