Rusya'dan 39 Avustralya vatandaşına yaptırım - Son Dakika
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Rusya'dan 39 Avustralya vatandaşına yaptırım

21.07.2022 21:59
Rusya'dan 39 Avustralya vatandaşına yaptırım

Rusya, Avustralya'nın "Magnitskiy Yasası" çerçevesinde Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak aralarından kolluk kuvvetlerinde görevli isimlerin de bulunduğu 39 Avustralya vatandaşına yaptırım uyguladı.

Rusya, Avustralya'nın "Magnitskiy Yasası" çerçevesinde Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak aralarından kolluk kuvvetlerinde görevli isimlerin de bulunduğu 39 Avustralya vatandaşına yaptırım uyguladı.

Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitsky'nin, 2009'da Rusya'da gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından, Avustralya'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara Rusya'dan karşılık geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avustralya'nın yaptırımlarına karşılık aralarında kolluk kuvvetlerinde görevli isimlerin de bulunduğu 39 Avustralya vatandaşının Rusya'ya girişlerinin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Avustralya'daki 'Magnitsky Yasası' uyarınca yaptırım uygulama kararına yanıt olarak, Rusya Federasyonu, Avustralya'nın kolluk kuvvetleri, sınır servisi ve savunma sektörünün müteahhit şirketlerinin temsilcilerinden 39 kişi ek olarak ülkeye girişi yasaklı şahıs listesine alındı" ifadeleri kullanıldı. Yaptırım listesinde, Avustralya İçişleri Bakan Yardımcısı Marc Ablong ve Andrew Kefford gibi kritik isimler de bulunuyor.

Açıklamada ayrıca, "Avustralya makamlarının Rus düşmanlığı duygularını körüklemeye ve yaptırımları genişletme politikası izlemeye devam ettiği koşullarda, daha fazla karşı önlem alma hakkımızı saklı tutuyoruz" denildi. - MOSKOVA

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Tahıl sevkiyatı anlaşmasının imza töreni, Dolmabahçe'de yapılacak Tahıl sevkiyatı anlaşmasının imza töreni, Dolmabahçe'de yapılacak Rusya, kolluk kuvvetleri temsilcileri dahil 39 Avustralya vatandaşına yaptırım kararı aldı Rusya, kolluk kuvvetleri temsilcileri dahil 39 Avustralya vatandaşına yaptırım kararı aldı
Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Avustralya, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya'dan 39 Avustralya vatandaşına yaptırım - Son Dakika

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