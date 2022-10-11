Rusya Devlet Başkanı Putin, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldi - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldi

11.10.2022 19:25
Rusya Devlet Başkanı Putin, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi. Putin, "Her zaman barışçıl nükleerin faydalarına tüm devletlerin eşit erişimi olduğunu savunduk" dedi.

Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nin tüm mülkiyet haklarına el koymasının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede, Zaporijya Nükleer Santral'indeki durum ele alındı.

"Her zaman barışçıl nükleerin faydalarına tüm devletlerin eşit erişimi olduğunu savunduk"

Putin görüşmede yaptığı konuşmada, "Ajansın kuruluşundan bu yana, Rusya her zaman ajansı desteklemekle kalmadı, aynı zamanda ajansın temellerinde yer aldı. 1957'den beri ajansın çalışmalarını her zaman destekledi. Bu güne kadar ajans içinde aktif olarak hareket ediyoruz. Ajansın kendini adadığı davaya büyük önem veriyoruz. Her zaman barışçıl nükleerin faydalarına tüm devletlerin eşit erişimi olduğunu savunduk. Bunu daha önce savunduğumuz gibi şimdi de savunuyoruz. Duruşumuz askeri nükleer teknolojilerin yayılmasını sınırlamak için her şeyin yapılması gerektiğidir. Bildiğiniz gibi Rusya'da gemi inşası, nükleer tahrik sistemleri ve ilk yüzen nükleer santraller geliştiriyoruz. Genel olarak Rusya, nükleer gelişme alanında dünyada lider konumdadır" dedi.

"Nükleer faaliyetler politize ediliyor"

Rusya'nın yararlı nükleer faaliyetlerinin politize edildiğini söyleyen Putin, "Ancak bugün nükleer faaliyetle bağlantılı her şeyin aşırı ve tehlikeli bir şekilde politize edildiğini görüyoruz. Ancak, sizin çabalarınız sayesinde, bu konudaki tüm söylemleri azaltabileceğimizi ve bu alanda dünya sahnesinde meydana gelen tüm türbülansa ve karmaşık süreçlere rağmen bu faaliyet ve işbirliği alanını normale döndüreceğimizi umuyoruz" dedi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nde yaşanan süreçle ilgili de kısa bir açıklama yapan Putin, "Zaporijya Nükleer Santrali etrafındaki durumu her şeyiyle biz de tartışıyoruz. Her koşulda diyaloğa açığız" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Moskova, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya Devlet Başkanı Putin, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldi - Son Dakika

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