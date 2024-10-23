Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını kınayarak, baş sağlığı diledi. - KAZAN
Son Dakika › Politika › Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını kınayarak, baş... - Son Dakika
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