Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Moskova kendisini Batı'ya karşı kapatmıyor - Son Dakika
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Politika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Moskova kendisini Batı'ya karşı kapatmıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın herhangi bir ittifakın parçası olmadığını ve kendisini Batı'ya karşı kapatmadığını belirtti. Lavrov, uluslararası ilişkilerde derin bir dönüşüm yaşandığını ve eşit iş birliği ilkelerinin hayata geçirildiği formatların önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca Lavrov, Batılı ülkelerin adil olmayan politikalar yürüttüğünü savunarak, Rusya'nın Batı'ya karşı olmadığını ancak çatışmanın devam etmesinin sonuçsuz olacağını ifade etti.

11.06.2024 17:51
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Rusya'da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya, Çin veya Kuzey Kore ile herhangi bir ittifakın parçası değildir. Moskova kendisini Batı'ya karşı kapatmıyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşma yaptı. Çok kutuplu dünyada önemli bir dönüşüm yaşandığını belirten Lavrov, "Gözlerimizin önünde, modern dünyanın kültürel ve medeniyetsel çeşitliliğini yansıtacak, her halkın haklarını güvence altına alacak daha eşitlikçi, çok merkezli bir dünya düzeni sisteminin oluşmasıyla bağlantılı olarak uluslararası ilişkilerde derin bir dönüşüm yaşanıyor. Adil bir gelecek için hepimizin paylaştığı vizyonu ancak saflara katılarak gerçekten etkili bir şekilde ilerletebiliriz. Bu bağlamda, dengeli ve eşit yaklaşımları savunan devletlerarası birliklerin rolünün güçlendirilmesi önemlidir. Eşit iş birliği ilkelerinin sözde değil fiilen hayata geçirildiği formatlar önemli" dedi.

"Moskova kendini batıya kapatmıyor"

Batılı ülkelerin adil olmayan politikalar yürüttüğünü savunan Lavrov, "Ancak ne yazık ki kolektif Batı'nın özellikle ekonomi, finans, ticaret ve daha pek çok alanda aldığı kararlar BM Şartı'nın temel ilkelerine giderek daha fazla uymamaktadır. BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere çok taraflı kurumlar sisteminde reform yapılması, küresel ekonominin pandemi sonrası toparlanması ve BM Genel Kurulu tarafından onaylanan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması konularında büyük ölçüde benzer yaklaşımlara sahibiz" şeklinde konuştu.

Batılı ülkelere mesaj veren Lavrov, "Rusya, Çin veya Kuzey Kore ile herhangi bir ittifakın parçası değildir ancak Batılı ülkelerin 'nükleer kozu oynama' girişimlerini görüyor ve bunlara karşı çıkıyor. Moskova kendisini Batı'ya karşı kapatmıyor ancak oradakilerin bu davranışlarıyla çatışmanın devam etmesinden başka bir sonuç çıkmayacağını anlamaları gerekiyor" dedi.

Lavrov, Fidan'la ikili ilişkileri görüştü

Oturumdan önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşme gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bakanların iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve ekonomik iş birliğini görüştüğü belirtildi. Rus tarafı mevcut sorunların çözümü, bağların daha da genişletilmesi ve gelecek vaat eden etkileşim alanlarının bulunması amacıyla temasların sürdürülmesi ihtiyacına dikkat çekti.

Orta Doğu ve Kafkasya'daki durumun yanı sıra bazı uluslararası platformlar da dahil olmak üzere uluslararası gündemin ana konularının ele alındığı toplantıda, Lavrov'un Fidan'ı Rusya'nın BRICS dönem başkanlığının öncelikleri hakkında bilgilendirdiği ifade edildi. Toplantıda ayrıca Rusya'nın Ukrayna ihtilafı etrafındaki duruma ilişkin ilkesel değerlendirmesi de ele alındı.

İsrail'in Filistin saldırılarına kınama

BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yayınlanan ortak bildiride ise İsrail'in Filistin saldırıları kınandı. Yapılan açıklamada, "Bakanlar, ilgili BM Genel Kurulu kararlarının ve BMGK'nin 2720 sayılı kararının uygulanması ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivil nüfusa doğrudan güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımın derhal ulaştırılması çağrısında bulundu. Bakanlar, İsrail'in Refah'taki askeri operasyonunu ve bunun sivil yaşamı doğrudan etkileyen sonuçlarını, özellikle de buradaki Filistinli sivillerin yoğunluğu ve Filistin'den Refah geçişinin askıya alınmasının yol açtığı insani felaketi göz önünde bulundurarak kınadı. Ayrıca Filistin halkını topraklarından zorla çıkarmayı, sınır dışı etmeyi veya başka bir yere göndermeyi amaçlayan her türlü girişimi reddettiklerini yineledi" denildi.

Artan gerilimin Orta Doğu bölgesinin geri kalanına yayılma tehlikesi konusunda uyarı yapılan bildiride, " Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı dava çerçevesinde Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici tedbirler aldığına dikkat çektiler. Bakanlar, İsrail'in uluslararası hukuku, Şartı, BM kararlarını ve mahkeme kararlarını bariz bir şekilde göz ardı etmesi konusunda ciddi endişelerini dile getirdiler. Ortak bildiride BRICS ülkelerinin Ukrayna sorununun çözümüne dair arabuluculuk tekliflerinin memnuniyetle karşılandığı da belirtilirken bugün gerçekleşen BRICS+ Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın oturumunda ise devletler arası eşit ve dengeli kalkınma politikası üzerinde duruldu" ifadesi kullanıldı. - NİJNİY NOVGOROD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Moskova kendisini Batı'ya karşı kapatmıyor - Son Dakika

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