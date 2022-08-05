Rusya 14 Bulgar diplomatı istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika
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Rusya 14 Bulgar diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

05.08.2022 14:48
Rusya 14 Bulgar diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin'e 14 Bulgar diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildiği atarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin'e 14 Bulgar diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildiği atarıldı.

Rusya, Bulgaristan hükümetinin 28 Haziran'da 70 Rus diplomat ve büyükelçilik personelinin sınır dışı edileceğini duyurmasının ardından misillemeye olarak 14 Bulgar diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin'e 14 Bulgar diplomat ve konsolosluk çalışanının istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, "Rusya'ya yönelik dostane olmayan adımların, Bulgaristan ve Bulgaristan halkının ulusal çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmadığına inanıyoruz" denildi.

Haziran ayında mecliste yapılan güven oylamasını kaybeden ve 27 Haziran'da istifa eden Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, casusluk faaliyetleri nedeniyle 70 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini açıklamıştı. Petkov, "Bugün 70 Rus diplomatı sınır dışı ettik. Birçoğu doğrudan (istihbarat) hizmetlerinde çalıştı ve diplomatik rolleri daha çok bir örtü gibiydi" demişti. Rusya'ya karşı sert bir duruş sergileyen Petkov, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "özel bir askeri operasyon" olarak nitelendirdiği şeyi "savaş" olarak adlandırmayı reddettiği için geçtiğimiz Şubat ayında Savunma Bakanını görevden almıştı. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan, Moskova, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya 14 Bulgar diplomatı istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika

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