Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'nin Gazze'deki Veto Kararı Kanlı Suç - Son Dakika
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Politika

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'nin Gazze'deki Veto Kararı Kanlı Suç

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Gazze'de sivillerin öldürülmesini engelleyecek adımların atılmasına sebep olacak, bölgede barışı ve istikrarı sağlayacak bir belgeyi daha veto etmesinin kanlı suç haline geleceğini söyledi. Ayrıca NATO ile Rusya arasındaki gerilimi ve Fransa'nın Ukrayna'ya verdiği desteği eleştirdi.

13.06.2024 23:28
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "ABD'liler Gazze'de sivillerin öldürülmesini engelleyecek adımların atılmasına sebep olacak, bölgede barışı ve istikrarı sağlayacak bir belgeyi daha veto etmesinin kanlı suç haline geleceğini anlaması gerekiyor" dedi.

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gündeme dair konuları değerlendirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zaharova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Filistin için sunulan tasarıların ABD tarafından veto edilmesini eleştirerek, "Siyasi sistemden bağımsız olarak tüm dünya, gezegenin her yerindeki insanlar oradaki (Gazze'deki) durumun kabul edilemez olduğunu söylüyor. BMGK'nın bu sinyali kabul etmesi, duyması ve ABD'liler ile Anglosaksonların, Gazze'de sivillerin öldürülmesini engelleyecek adımların atılmasına yol açacak, bölgede barışı ve istikrarı sağlayacak bir belgeyi daha veto etmesinin kanlı suç haline geleceğini anlaması gerekiyor. Siyasi sistemden bağımsız olarak tüm dünya, gezegenin her yerindeki insanlar (Gazze'deki) durumun kabul edilemez olduğunu söylüyor. Orta Doğu ateş içinde yanıyor ve inliyor. Rakamlar bunu gösteriyor ve bu rakamlar korkutucudur. ABD'nin bölgedeki en büyük trajediye yönelik maceracı yaklaşımı yüzünden 35 bin sivil (Filistin'de) hayatını kaybetti. Bu durum, uluslararası hukuk ve diplomasiyi kullanarak karmaşık bir yaklaşım gerektiriyordu. Ama onlar orada Amerikan liberal demokrasisini kullandı ve İsrail'e olduğu gibi bölgenin diğer ülkelerine de kendi fikirlerini empoze ettiler" ifadelerini kullandı.

"NATO, Rusya ile çatışma için hazırlıklar yapıyor"

NATO ile Rusya arasındaki gerilime de değinen Zaharova, "NATO, Washington'daki zirvenin öncesinde Rus karşıtı propagandalarını arttırıyor. Bloğun temsilcileri ve üye ülke liderleri Rusya'nın Baltık ülkelerine ve Polonya'ya saldıracağı tehdidinden bahsediyor. Bunun önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekleşeceğinden bahsediyorlar. Faaliyetlerinde buna göre motivasyon sağlıyorlar. Gerçekten ne oluyor? NATO, uzun süredir Rusya ile potansiyel bir silahlı çatışma için hazırlanıyor. Ülkemizle muhtemel çatışma seçenekleri üzerinde çalışmalar yapılıyor" dedi.

Fransa'nın Ukrayna'ya verdiği desteği de eleştiren Zaharova, "Bu sadece Avrupa için değil dünya güvenliği için de öngörülemez sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

" Ermenistan'ı zorla tutmuyoruz"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) çekileceklerine dair açıklamasına cevap veren Zaharova, "Bu örgütte, üye ülkelerine baskı kurma sistemi yok. Burada, karşılıklı saygıya dayanan diyalog var. Kimse kimseyi zorla tutmuyor. Ermenistan'daki siyasi yetkililer bu konuyu yıllardır neden konuşuyor? Neden bu konuda bitmek bilmeyen yaygara yapılıyor" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'nin Gazze'deki Veto Kararı Kanlı Suç - Son Dakika

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