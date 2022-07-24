Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova: "Kalibr füzeler, Odessa limanındaki askeri altyapıyı yok etti" - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova: "Kalibr füzeler, Odessa limanındaki askeri altyapıyı yok etti"

24.07.2022 12:24
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova: "Kalibr füzeler, Odessa limanındaki askeri altyapıyı yok etti"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Kalibr füzeler, Odessa limanındaki askeri altyapıyı yok etti" diyerek dünkü saldırının Rusya tarafından yapıldığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Kalibr füzeler, Odessa limanındaki askeri altyapıyı yok etti" diyerek dünkü saldırının Rusya tarafından yapıldığını açıkladı.

Rusya, dün Ukrayna'nın Odessa limanına gerçekleştirilen füze saldırısını üstlendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova tarafından yapılan açıklamada, "Kalibr füzeler, Odessa limanındaki askeri altyapıyı yok etti" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından Rus ordusu tarafından Odessa limanına düzenlenen saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir şeyi kanıtlıyor; Rusya ne söylerse söylesin, ne vaat ederse etsin, bunu uygulamamanın yollarını bulacaktır" demişti.

Tahıl sevkiyatına yönelik anlaşma imzalanmıştı

Türkiye'nin liderliğinde Ukrayna ve Rusya tarafından Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına yönelik anlaşma imzalanmıştı. Dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, küresel gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi ve küresel gıda krizinin çözümü için önemli olarak görülürken, Ukrayna tahılının Odessa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından yeniden dünya pazarına sunulmasının önünü açıyor. Birkaç hafta içinde tam olarak faaliyete geçmesi beklenen anlaşmaya göre Rusya, sevkiyat sırasında limanları hedef almayacak. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova: 'Kalibr füzeler, Odessa limanındaki askeri altyapıyı yok etti' - Son Dakika

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