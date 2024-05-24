Rusya, Estonya ile sınırı belirleyen şamandıraları kaldırdı - Son Dakika
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Politika

Rusya, Estonya ile sınırı belirleyen şamandıraları kaldırdı

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın iki ülke arasında sınırı belirleyen ışıklı şamandıraları tek taraflı olarak kaldırdığını duyurdu. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirterek Rusya'dan açıklama beklendiğini vurguladı.

24.05.2024 14:44
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Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın iki ülke arasında sınırı belirleyen ışıklı şamandıraları tek taraflı olarak kaldırdığını duyurdu. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirterek Rusya'dan açıklama beklendiğini vurguladı.

Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus Sınır Muhafızlarının 23 Mayıs günü yerel saatle 03.00'te Estonya'nın Narva Nehri üzerinde Rusya sınırını belirlemek için yerleştirdiği ışıklı şamandıraları tek taraflı olarak kaldırdığı duyuruldu. Açıklamada, "Rusya'nın gecenin karanlığında gerçekleştirdiği bu eylem, Rusya'nın komşularıyla olan sınırları ve en son Litvanya ve Finlandiya ile olan ilişkileri de dahil olmak üzere daha geniş provokatif davranış biçimiyle örtüşüyor. Biz bunu provokatif bir sınır olayı olarak değerlendiriyoruz. Bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu sınır temsilcilerimiz ve diplomatik kanallar aracılığıyla Rusya Federasyonu'na ileteceğiz, şamandıraların kaldırılması ve derhal iade edilmesi konusunda açıklama talep edeceğiz. Estonya, Rusya'nın Avrupa çapındaki kötü niyetli faaliyetlerine karşı koymaya devam ederken müttefik ve ortaklarıyla yakın temas halindedir" ifadeleri kullanıldı.

AB'den tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Borrell, "Perşembe günü Rus sınır muhafızları, Estonya'nın Rusya sınırını belirlemek için Narva Nehri üzerine yerleştirdiği ışıklı şamandıraları tek taraflı olarak kaldırdı. Avrupa Birliği, Estonya ve diğer üye ülkelerle iş birliği ve dayanışma içinde başından beri durumu yakından izliyor. Bu sınır olayı, Rusya'nın Baltık Denizi bölgesindeki deniz ve kara sınırları da dahil olmak üzere daha geniş kapsamlı provokatif davranışının bir parçası. Bu tür eylemler kabul edilemez. Avrupa Birliği, Rusya'dan şamandıraların kaldırılması ve derhal iade edilmesi konusunda bir açıklama bekliyor" ifadelerini kullandı. - TALLİNN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rusya, Estonya ile sınırı belirleyen şamandıraları kaldırdı - Son Dakika

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