Rusya: "G20 zirvesinde Türkiye ile doğalgaz iş birliği ve tahıl ihracatının geliştirilmesiyle ilgili duyuru yapacağız" - Son Dakika
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Rusya: "G20 zirvesinde Türkiye ile doğalgaz iş birliği ve tahıl ihracatının geliştirilmesiyle ilgili duyuru yapacağız"

10.11.2022 17:47
Rusya: "G20 zirvesinde Türkiye ile doğalgaz iş birliği ve tahıl ihracatının geliştirilmesiyle ilgili duyuru yapacağız"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesinde Türkiye ile gaz iş birliğinin geliştirilmesi, tahıl ve gübre tedarikinin organize edilmesiyle ilgili bir dizi özel girişimin duyurulmasının planlandığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesinde Türkiye ile gaz iş birliğinin geliştirilmesi, tahıl ve gübre tedarikinin organize edilmesiyle ilgili bir dizi özel girişimin duyurulmasının planlandığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Endonezya'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesine Rusya'nın katılımına yönelik açıklamalarda bulundu. Sözcü Zaharova, G20 zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmayacağını, Rusya'yı başında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un olacağı bir heyetin temsil edeceğini söyledi. Rus heyetinin G20 temaslarıyla ilgili de ön bilgi veren Zaharova, G20'nin yapısına dair eleştirilerde bulunarak, "Mevcut koşullarda G20'de saygılı diyalog kültürünü yeniden canlandırmak ve gelecekte üretken çalışmalara geri dönmesi amacıyla ön koşulları oluşturmak için diplomatik araçların kullanılmasına önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Benzer düşünceye sahip BRICS ülkeleri ( Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ve gelişmekte olan diğer ülkelerin desteğiyle durumun bu şekilde gelişmesi için mümkün olan tüm katkıyı sunmak istiyoruz" dedi. G20'nin üretkenliğinin azaldığını belirterek bu durumdan Avrupa Birliği (AB) ve ABD'yi sorumlu tutan Zaharova, "Bu zorlukların tümü ABD ve AB'nin çok büyük yanlış ekonomik hesaplamalara ve haksız rekabetin açık çatışmaların sonucudur. Buna rağmen sığ, bencil, kendi çıkarları uğruna kurumun faaliyetlerini yapay olarak politize etme girişimlerini önlemek için G20'nin çok yönlü ekonomik forum statüsünü güçlendirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"G20'de Türkiye ile gaz iş birliğinin geliştirilmesiyle ilgili girişim duyuracağız"

Rus heyetinin G20 zirvesindeki planlarından da bahseden Zaharova, Rusya ile Türkiye arasında doğalgaz ve tahıl anlaşmalarını geliştirme amacı yürütüleceğini söyledi. Zaharova, "Rusya, ticari ve insani temelde dış pazarlara gıda ürünleri ve enerji kaynaklarının güvenilir bir tedarikçisi olmaya hazır olduğunu teyit edecek, ancak her türlü fiyat ve diğer dış baskı girişimlerini reddedecektir. Bu bağlamda Türkiye ile gaz iş birliğinin geliştirilmesi, tahıl ve gübre tedarikinin organize edilmesiyle ilgili bir dizi özel girişimin duyurulması planlanmaktadır" diye konuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Rusya: 'G20 zirvesinde Türkiye ile doğalgaz iş birliği ve tahıl ihracatının geliştirilmesiyle ilgili duyuru yapacağız' - Son Dakika

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