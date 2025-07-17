Rusya, İsrail'in Suriye Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Rusya, İsrail'in Suriye Saldırılarını Kınadı

17.07.2025 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarını egemenlik ihlali olarak güçlü bir şekilde kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya, İsrail'in Suriye'deki keyfi güç kullanma eylemlerine daha önce birçok kez tepki göstermiştir. Bu saldırılar, ülkenin egemenliğini ve uluslararası hukuk normlarını hiçe sayan ciddi bir ihlaldir ve güçlü bir şekilde kınanmalıdır" denildi.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a dün düzenlediği saldırılara Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında 13 Temmuz'da başlayan çatışmalara değinilerek, "Suriye Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı birlikler, bölgeye gönderildi. Şiddetli çatışmalar sırasında, güvenlik güçleri ve yerel silahlı grupların katılımıyla onlarca kişi hayatını kaybetti, bunlar arasında sivil vatandaşlar da bulunuyor. 16 Temmuz'da ateşkes sağlandığına dair anlaşmalar yapıldığı açıklandı" denildi.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin olayların ardından Suriye topraklarına yoğun hava saldırıları düzenlediği belirtilen açıklamada, "İsrail tarafı, bu saldırıları, Suriye'deki Dürzi halkını korumak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Güney bölgesi ve Suriye başkenti hedef alınırken, bu saldırılar arasında hükümet binaları, Genelkurmay Başkanlığı ve Şam'daki Devlet Başkanlığı yerleşkesi de vardı. Ölümler ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi" ifadeleri kullanıldı.

"Rusya, sivil halka yönelik kabul edilemez şiddet olaylarıyla ilgili bilgileri büyük bir kaygı ile karşılamaktadır"

Suriye'deki şiddet olaylarının "yeni bir boyut kazanmasının" derin endişeye yol açtığı aktarılan açıklamada, "Rusya, sivil halka yönelik kabul edilemez şiddet olaylarıyla ilgili bilgileri büyük bir kaygı ile karşılamaktadır. Rusya, masum sivillerin hayatına ve güvenliğine yapılan saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğuna inanmaktadır. Moskova, planlanan sakinleştirme adımlarının gerilimi azaltmaya ve Suriye'deki durumu güvenli şekilde istikrara kavuşturmaya yardımcı olacağına inanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Rusya, İsrail'in Suriye'deki keyfi güç kullanma eylemlerine daha önce birçok kez tepki göstermiştir"

Suriye'deki sorunun çözüm yolunun diyalog olduğu kaydedilen açıklamada, "Suriye'nin çok inançlı toplumunun tüm temsilcilerinin haklarına saygı göstererek ulusal uyumu güçlendirmek olduğuna inanmaktadır. Rusya, İsrail'in Suriye'deki keyfi güç kullanma eylemlerine daha önce birçok kez tepki göstermiştir. Bu saldırılar, ülkenin egemenliğini ve uluslararası hukuk normlarını hiçe sayan ciddi bir ihlaldir ve güçlü bir şekilde kınanmalıdır. Moskova, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği konusundaki tutumunun net olduğunu vurgulamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Rusya vatandaşları arasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olayı yaşanmamıştır"

Suriye'deki Rusya vatandaşlarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, "Alınan bilgilere göre, çatışmalar ve hava saldırıları sırasında Rusya vatandaşları arasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olayı yaşanmamıştır. Tüm Rus vatandaşlarının güvenliğini sağlamak, en yüksek önceliktir" denildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik, Politika, moskova, Suriye, İsrail, Dünya, Hukuk, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya, İsrail'in Suriye Saldırılarını Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç’un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş
İsrail’in Şam saldırısına Türkiye’den ilk tepki İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
İsrail’in, Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar İsrail'in, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar
Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay! Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlar, ne dediklerinin farkındalar mı Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlar, ne dediklerinin farkındalar mı?
Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman’la Bodrum’da yakalandı Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman'la Bodrum'da yakalandı
Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama sebebi Osimhen Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama sebebi Osimhen
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı Fenerbahçeliler çok kızacak Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi

13:12
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır İşte istenen ceza
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır! İşte istenen ceza
11:51
Başkan fenomenliğe odaklandı, Güngören yeşilsiz kaldı
Başkan fenomenliğe odaklandı, Güngören yeşilsiz kaldı
18:22
Netanyahu’nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
18:15
Eski Fenerbahçeli Crespo’dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı
Eski Fenerbahçeli Crespo'dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı
18:11
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı
18:03
Fenerbahçe’de Erol Bilecik’in yerine göreve getirilen isim belli oldu
Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in yerine göreve getirilen isim belli oldu
17:55
Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10’da
Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10'da
17:52
Özel plajda ’karpuz’ kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
Özel plajda 'karpuz' kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
17:42
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
17:19
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam’da kalıp Suriye’nin her karış toprağını savunacağım
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım
17:18
Paraya para demeyecekler 3 oyuncudan 177 milyon euro kazandılar
Paraya para demeyecekler! 3 oyuncudan 177 milyon euro kazandılar
17:13
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi
17:01
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı Fenerbahçeliler çok kızacak
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 13:46:23. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya, İsrail'in Suriye Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.