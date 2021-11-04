Rusya, Karadeniz'e giren ABD savaş gemisini takibe aldı - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov geçtiğimiz pazar günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Karadeniz'e askeri gemiler göndererek bölgeye istikrar kazandırmadığını, kıyı ülkelerini çatışmacı politikalara yönlendirmeye çalıştığını ifade etmişti. - MOSKOVA

ABD Donanmasının 6. Filosuna ait LCC 20 Borda numaralı, 188 metre uzunluğundaki "USS Mount Whitney" adlı savaş gemisi Karadeniz'e ulaştı. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ABD savaş gemisinin Rus deniz unsurlarınca takibe alındığı bildirildi. Açıklamada, "Karadeniz Filosu, 4 Kasım'da Karadeniz'e giren ABD Deniz Kuvvetleri amiral gemisi USS Mount Whitney'in hareketlerini takip etmeye başladı" ifadeleri kullanıldı.

Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti