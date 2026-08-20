Rusya, Kushner ve Witkoff'u Bekliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ve Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Moskova'da her zaman hoş karşılanan misafirler olduğunu söyleyerek, " Rusya'ya yapacakları ziyaret için henüz kesin bir tarih belirlenmedi. Henüz somut bir bilgi yok" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile Vatikan Dışişleri Bakanı Paul Richard Gallagher'ın Rusya'ya yaptıkları ziyaretler hakkında açıklamalarda bulundu. Putin'in ağustos sonunda Rusya'yı ziyaret edecek olan Vatikan'ın Devletler ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri Paul Richard Gallagher ile görüşmesinin planlanmadığını kaydeden Peskov, "Başkan Putin'in önümüzdeki hafta için böyle bir görüşme programı yok, ancak kesinlikle bir iletişim kurulacaktır" dedi.

Witkoff ve Kushner'ın Moskova'da her zaman hoş karşılanan misafirler olduğunu kaydeden Peskov, "Witkoff ve Kushner, sürekli iş ilişkisi içinde oldukları Rus meslektaşları ve Putin için her zaman hoş karşılanan muhataplardır. Rusya'ya yapacakları ziyaret için henüz kesin bir tarih belirlenmedi. Henüz somut bir bilgi yok. Böyle bir ziyaret için henüz kesin bir tarih belirlenmedi" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine katılmayı planladığını kaydeden Peskov, Rus liderin zirve marjında yapması beklenen ikili görüşmelerine dair ise detay vermedi. Rusya'nın Ukrayna çatışmasının çözümüne katkıda bulunan ülkelerin çabalarına büyük önem verdiğini kaydeden Peskov, "Bu tür ülkelerin sayısı az, ancak bu durum onların çabalarını daha da önemli ve değerli kılıyor" dedi.

Kiev'in tutumu göz önüne alındığında barışçıl bir çözüm noktasında iyimser olmak için bir gerekçe bulunmadığını sözlerine ekleyen Rus sözcü, "Şu anda Kiev rejiminin tutumu nedeniyle barışçıl bir çözüme ilişkin iyimser olmak için bir gerekçe yok. Cephedeki durum iyi biliniyor. Özel askeri operasyon devam ediyor" ifadelerini kullandı.