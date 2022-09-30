Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık - Son Dakika
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Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık

30.09.2022 17:48

Rusya lideri Putin, Ukrayna toprakları Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde yapılan referandumlardan sonra "Onlar artık bizim vatandaşımız" diyerek bu dört bölgenin ilhakını resmen duyurdu. Putin'in tepki toplayan hamlesine Zelenski'den karşı hamle geldi. Ülkesinin NATO'ya başvuru belgesini imzalayan Zelenski, "Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği Donetsk ve Luhansk ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde 23-27 Eylül tarihinde yapılan referandumlarda Rusya'ya katılma kararı çıktı. Dün akşam imzaladığı belgeyle bu bölgelerin bağımsızlıklarını tanıyan Rusya Devlet Başkanı Putin, şimdi söz konusu bölgelerin ilhakını resmen açıkladı.

PUTİN: ORADAKİ İNSANLAR ARTIK BİZİM VATANDAŞIMIZ

4 bölgede yaşayanların artık kendi vatandaşları olduğunu belirten Putin, "Bu bölgeler kararını verdi ve bu sonuçlar kabul edilecektir. Dört yeni bölge kararını verdi çünkü bu milyonların çok açık bir tercihidir. Tabii ki çok haklı bir şekilde bu onların hakkı. Bu BM'nin 1. maddesinde yazar, kendi kaderini tayin etme hakkı. 4 bölgenin güvenliğini her türlü imkanla koruyacağız. Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak. Alınan kararı tartışmayacağız. Oradaki insanlar artık bizim vatandaşımız oldular." ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ'DEN KARŞI HAMLE

Putin'in tüm dünyada tepki çeken hamlesine Ukrayna lideri Zelenski'den anında karşı hamle geldi. Zelenski, ülkesinin NATO'ya başvuru belgesini imzaladı.

ZELENSKİ MÜZAKERE KAPILARINI KAPATTI

Zelenski, "Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık. Ukrayna, Putin Rusya Devlet Başkanı olduğu sürece, Rusya Federasyonu ile hiçbir müzakere yürütmeyecek." ifadelerini kullandı.

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