Rusya Parlamentosu Cinsiyet Değişikliğini Yasakladı - Son Dakika
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Rusya Parlamentosu Cinsiyet Değişikliğini Yasakladı

14.07.2023 12:00

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, ülkede cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Parlamento genel kurulunda oylaması yapılarak kabul edilen tasarıyla ülkede cinsiyet değişikliği yapılması yasaklandı. Buna göre, cinsiyet değişikliği için ameliyat yapılması ve hormon tedavisi gerçekleştirilemeyecek. Ülkede halihazırda cinsiyet değişikliği yapmış kişilere de çeşitli kısıtlamalar getirilen yasa tasarısına göre, söz konusu vatandaşların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlatlık edinemeyecekler. Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD'de cinsiyet değişikliği ameliyatlarının son 10 yılda 50 kat arttığına işaret ederek, 'İnanılmaz bir eğilim! Bu, milleti yozlaşmaya götüren yoldur.' ifadesini kullandı. Rusya'nın ise cinsiyet değişikliğini yasakladığını kaydeden Volodin, 'Bu karar vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı koruyor.' dedi.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, ülkede cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN AMELİYAT YAPILAMAYACAK

Parlamento genel kurulunda oylaması yapılarak kabul edilen tasarıyla ülkede cinsiyet değişikliği yapılması yasaklandı. Buna göre, cinsiyet değişikliği için ameliyat yapılması ve hormon tedavisi gerçekleştirilemeyecek.

DAHA ÖNCE CİNSİYET DEĞİŞTİRENLERE KISITLAMALAR GELİYOR

Ülkede halihazırda cinsiyet değişikliği yapmış kişilere de çeşitli kısıtlamalar getirilen yasa tasarısına göre, söz konusu vatandaşların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlatlık edinemeyecekler.

"BU KARAR VATANDAŞLARIMIZI VE ÇOCUKLARIMIZI KORUYOR"

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD'de cinsiyet değişikliği ameliyatlarının son 10 yılda 50 kat arttığına işaret ederek, "İnanılmaz bir eğilim! Bu, milleti yozlaşmaya götüren yoldur" ifadesini kullandı. Rusya'nın cinsiyet değişikliğini yasakladığını kaydeden Volodin, "Bu karar vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı koruyor" dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Ahmet Karakan : Darısı ülkemizin başına... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Mert kursun : Evet bizim yapamadigimizi yapiyorlar cinsiyet degistiren degilde ona yaklasana ayar oluyorum sapikiktan baska birsey degil Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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