"Ukrayna'ya garanti vermek hata" açıklaması yapan Rusya, sert kayaya çarptı! NATO'dan gerginliği tırmandıracak yanıt: Siz karar veremezsiniz - Son Dakika
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"Ukrayna'ya garanti vermek hata" açıklaması yapan Rusya, sert kayaya çarptı! NATO'dan gerginliği tırmandıracak yanıt: Siz karar veremezsiniz

12.07.2023 14:10

Ukrayna'nın NATO Zirvesi'ne katılması ve üyelik sürecinin ele alınması Rusya'yı rahatsız etti. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Batı'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermesi tehlikeli bir hata. Bu garantiler, Rusya'nın güvenliğini tehdit eder. Avrupa'yı gelecek için çok daha tehlikeli hale getirecektir" ifadeleri kullanıldı. Bu açıklamaya tepki gösteren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise "Rusya kimin NATO üyesi olacağına karar veremez." dedi.

Litvanya'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin davetlilerinden biri de Rusya ile savaşta olan ve NATO'ya girmek isteyen Ukrayna lideri Zelenski oldu. Bu durumdan rahatsızlık duyan Kremlin Sözcüsü Peskov; Batı'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermesinin yanlış olduğunu, "potansiyel olarak çok tehlikeli" olduğunu söyledi. Basın toplantısı yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise "Ukrayna üye olmaya çok yakın. Rusya kimin NATO üyesi olacağına karar veremez." dedi.

RUSYA'DAN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Peskov bugün yaptığı açıklamada, Batı'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermesinin yanlış olduğunu, "potansiyel olarak çok tehlikeli" olduğunu ve bunun Rusya'nın kendi güvenliğini ihlal edeceğini söyledi. "Ukraynaya misket bombası verilmesi durumu değiştirmekte ve Rusya'yı karşı önlemler almaya zorlamaktadır" dedi. Peskov ayrıca, NATO'yu istikrarsızlık ve şiddet getiren saldırgan ittifak olarak tanımladı.

"BUNA MOSKOVA KARAR VEREMEZ"

Stoltenberg ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı açıklamada bu sözlere yanıt verdi. Stoltenberg, "Zelenski ile müttefik olarak görüşeceğimiz günü dört gözle bekliyorum. Savaş bittiğinde Ukrayna'nın güvenliği için önemli düzenlemeleri sağlamalıyız. Şimdi Ukrayna'yı üyeliğe daha yakın hale getiriyoruz. Ukrayna'nın kendi yolunu seçme hakkı her zaman var. Moskova buna karar verecek değil. Ukrayna, NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın." dedi.

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Jens Stoltenberg, Rusya, Nato, Politika, Güncel, Son Dakika

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