Rusya-Ukrayna Savaşı Görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Rusya-Ukrayna Savaşı Görüşüldü

26.05.2025 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakan Fidan, Putin ile savaşı sona erdirmek ve ikili konuları ele aldı.

RUSYA SAVAŞI ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin tarafından kabulünde; Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimler, 16 Mayıs günü İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaşanan gelişmeler, ekonomi ve enerji alanındaki ikili konular ele alındı.

ANKARA,

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Hakan Fidan, Politika, Ekonomi, Ukrayna, Enerji, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya-Ukrayna Savaşı Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Antalya’da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti Antalya'da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti
İsrail bu kez çocukları hedef aldı En az 20 kişi hayatını kaybetti İsrail bu kez çocukları hedef aldı! En az 20 kişi hayatını kaybetti
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60’larda iktidarda olurdu Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu
İstanbul’da trafik kilit Yoğunluk yüzde 80’i aştı İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80'i aştı
Polisi “beybi“, müşterileri “koli“ şifresiyle belirleyen fuhuş şebekesine operasyon Polisi "beybi", müşterileri "koli" şifresiyle belirleyen fuhuş şebekesine operasyon
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle 81 ilde devreye alınacak Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak
Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi
İBB’ye 4. dalga operasyonu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi İBB'ye 4. dalga operasyonu! 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Murat Övüç’ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

23:54
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
22:34
Putin, ABD’li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
21:21
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
19:40
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
18:08
Erdoğan’ın, “Adaylık derdim yok“ sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama
Erdoğan'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
09:55
Alkolmetreyi üflemeyip kaçmaya çalıştı, polisin bir sözüyle geri döndü
Alkolmetreyi üflemeyip kaçmaya çalıştı, polisin bir sözüyle geri döndü
09:54
Galatasaraylı yıldızın çocuğu kutlamalarda hüngür hüngür ağladı
Galatasaraylı yıldızın çocuğu kutlamalarda hüngür hüngür ağladı
09:52
DolarTL haftaya hareketli başlarken Sterlin yeni rekor kırdı
Dolar/TL haftaya hareketli başlarken Sterlin yeni rekor kırdı
09:42
Ergin Ataman, Fenerbahçe’yi şikayet etti
Ergin Ataman, Fenerbahçe'yi şikayet etti
09:33
Binlerce liralık kaybı göz aldı 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor
Binlerce liralık kaybı göz aldı! 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor
09:31
Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 00:33:38. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna Savaşı Görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.