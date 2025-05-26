RUSYA SAVAŞI ELE ALINDI
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin tarafından kabulünde; Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimler, 16 Mayıs günü İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaşanan gelişmeler, ekonomi ve enerji alanındaki ikili konular ele alındı.
ANKARA,
Son Dakika › Politika › Rusya-Ukrayna Savaşı Görüşüldü - Son Dakika
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