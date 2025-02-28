Rusya ve ABD'den Diplomatik Görüşme

Politika

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD heyetiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, büyükelçiliklerin finansmanı konusunda ortak adımlar üzerinde anlaştığı ve iki ülke arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

Rusya ve ABD heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında dün bir araya gelmişti. Görüşmeler, Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Darçiyev ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Sonata Coulter başkanlığındaki heyetler arasında yapıldı. 6.5 saat süren kritik görüşmeye ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada Rusya ve ABD heyetlerinin, İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerde büyükelçiliklerin finansmanı konusunda ortak adımlar üzerinde anlaştığı ve iki ülke arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi. İstanbul'daki müzakerelerde iki ülkenin büyükelçiliklerinin sorunsuz şekilde finanse edilmesini sağlamak için karşılıklı adımların kararlaştırıldığını duyurdu. Ayrıca, diplomatların görevlerini yerine getirebilmesi için uygun şartlar oluşturulması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi. Bunun yanı sıra Moskova, Washington'a Rusya ve ABD arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılması ihtimalini değerlendirme teklifinde bulundu. Tarafların ayrıca 2016-2018 yılları arasında ABD tarafından el konulan Rus diplomatik mülklerine ilişkin meseleleri, ikili ilişkilerdeki çeşitli sorunların çözüm yollarının ele alındığı belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin yapıcı ve iş odaklı bir atmosferde geçtiğini vurgulayarak bu diyalog kanalının devam edeceğini kaydetti. - İSTANBUL