Rusya ve ABD'den Diplomatik Mülk İadesi Mutabakatı

Rusya Dışişleri Bakanlığından, Rusya ve ABD heyetleri arasında İstanbul'daki görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "ABD tarafından el konulan ve mülkiyeti Rusya'ya ait olan altı diplomatik taşınmazın iadesi konusunda yol haritası geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Rusya ve ABD heyetleri arasında gerçekleştirilen kritik görüşmenin ardından açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da, iki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesi ve ikili 'dosyada' biriken 'tahriş edici' unsurların ortadan kaldırılması amacıyla Rusya-Amerika uzman istişareleri turu gerçekleştirildi" denildi.

Rusya ve ABD heyetlerinin diplomatik misyonlarının kesintisiz bankacılık ve finansal hizmetlerle desteklenmesini ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların bütçelerine katkılarını sağlamaya yönelik karşılıklı yükümlülüklerin altını çizen notaları teati ettiği belirtilen açıklamada, "Rusya tarafının, ABD makamları tarafından el konulan ve mülkiyeti Rusya'ya ait olan altı diplomatik taşınmazın iadesi konusunu gündeme getirmesi bağlamında, bir yol haritası geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Rusya'nın Büyükelçisi Darçiyev, bu yönde acil pratik adımların, özellikle Rus temsilcilerin bu mülkleri denetleme ve uğranılan zararın değerlendirilmesi amacıyla derhal erişim sağlamalarının önemine dikkat çekti" ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede, diplomatik misyon personelinin vize işlemlerinin ve ev sahibi ülkede hareket serbestisinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaların ele alındığı aktarılan açıklamada, "Rusya Büyükelçisi, doğrudan hava ulaşımının yeniden başlatılması gibi karşılıklı güvenin pekiştirilmesine ve iş ile toplumlar arası bağların genişletilmesine katkı sağlayacak büyük meselelerin çözümüne daha kararlı şekilde yönelme çağrısında bulundu" denildi.

İstişarelerin sonucunda gündeme getirilen önerilerin hızlı bir şekilde ele alınmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, taraflarının hedefinin sonraki istişare turuna kadar karşılıklı kabul edilebilir çözümlere ulaşmak olduğu vurgulandı.

ABD ve Rusya heyetleri 27 Şubat'ta İstanbul'da görüşmüştü

Rusya heyetine Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darchiev, ABD heyetine ise ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık ederken, görüşme yaklaşık 5 buçuk saat sürdü. ABD ve Rusya heyetleri daha önce 27 Şubat'ta İstanbul'da bir araya gelmiş, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında görüşmüştü. - MOSKOVA