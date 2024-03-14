Saadet Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı, SMA Hastaları İçin Bağış Projesi Önerdi

Saadet Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Faruk Ertekin, SMA hastası çocuklara daha fazla bağışın daha hızlı zamanda toplanabileceğini düşündüğü projesini anlattı.
Saadet Partili Ertekin, SMA hastası çocukların ailelerinin durumundan etkilendiği için en son 3 hafta önce Dubai'de yer alan hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldığını dile getirdi. Hastane, aile, belediye ve valilik iş birliğiyle daha fazla bağışın daha hızlı zamanda toplanabileceğini düşünen Ertekin, projesini anlattı. TGRT Haber'de yer verilen habere göre Ertekin seçilmesi halinde projenin rahat uygulanabileceğini vurgulayarak projenin hayata geçmesi için tüm Esenyurtluların desteğini beklediğini ifade etti.
Ertekin, "Hepimizi üzen şekillerde para toplanması bizleri üzüyordu. Dubai'de 2 kere bu hastaneyi ziyaret ettim. En son 3 hafta önce oradaydım. Bu hastane ile iş birliğine gitmek gibi bir niyetim var. Bu bir seçim vaadi değil. Belediye Başkanlığı durumunda ise daha rahat yapabileceğimiz bir şey. Bir uygulama geliştirdik. Online olarak insanlar sadaka ve zekatlarını verebilecek. Sadece Esenyurt olmayacak. Ancak Esenyurt'a ekranlar koyacağız. İnsanların sıklıkla geçtiği yerlerde kredi kartlarıyla ve banka kartlarıyla rahatlıkla ödeme yapabileceği bir alt yapı hazırladık." ifadelerini kullandı.
Projenin önemine dikkat çeken Ertekin, "Ülkemizde bazı konularda çok israf görüyoruz. Bu israf bile bu hastalıkla mücadeleye yetebilir. Seçim için harcanan yüksek meblağlar da bunun en bariz örneği. Hedefimiz hastaneyle iş birliği yapmak. İnsanlar 5-10 TL vermek için bile bazen güvenemeyebiliyor. Bu şekilde şeffaf bir şekilde belediyemizin hastane ile iş birliğini bilerek, hem güvenli hem de daha pratik bir çalışma yapacağız. Bildirimler de anlık olarak alınabilecek. O zaman insanlar daha fazla miktarlarda da ödeme yapabilir. Biz üst bir limit de belirleyeceğiz. Böylelikle ailelerimiz sokak sokak para toplamak zorunda da kalmayacak. Seçimi kazanmazsak da böyle hayati bir konuda belediyelerle ve ailelerle bu iş birliğine gitmek istiyoruz." dedi.
Güvenli Bağış: Online platform ve şehrin merkezi yerlerine konulacak elektronik ekranlar üzerinden sadaka ve zekat bağışları güvenli bir şekilde toplanabilecek.
Şeffaflık: Bağışların nereye ve nasıl kullanıldığı şeffaf bir şekilde takip edilebilecek ve bağışçı her aşamada dilerse bildirim alacak.
Geniş Erişim: Uygulama sadece Esenyurt ile sınırlı kalmayacak, tüm Türkiye'den bağış kabul edecek.
Kolay Kullanım: Kredi kartı ve banka kartı ile kolayca bağış yapılabilecek.
Ertekin, SMA tedavisinin sadece belli hastanelerde yapılabildiğini ve şu an Türkiye'den hastaların genellikle Dubai'de yer alan hastaneyi tercih ettiğini söyledi. Ertekin, "Hedef tamamen ailelerin bu zorlu süreçte çocuklarıyla ilgilenip bağış toplamakla moral ve zamanlarını kaybetmesinin önüne geçmek." ifadelerini kullandı.
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