Saadet Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı, SMA Hastaları İçin Bağış Projesi Önerdi - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı, SMA Hastaları İçin Bağış Projesi Önerdi

Saadet Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı, SMA Hastaları İçin Bağış Projesi Önerdi

Saadet Partisi'nden Esenyurt Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Faruk Ertekin, SMA başta olmak üzere elektronik ortamda yardımlaşma usulüyle "çare olunabilecek" durumlar için projesini anlattı. Ertekin, "Dubai'deki bir hastane ile iş birliğine gitmek gibi bir niyetim var. Bir uygulama geliştirdik. Online olarak insanlar sadaka ve zekatlarını verebilecek. Bu şekilde şeffaf bir şekilde belediyemizin hastane ile iş birliğini bilerek, hem güvenli hem de daha pratik bir çalışma yapacağız." dedi.

14.03.2024 23:07  Güncelleme: 23:12
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Saadet Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Faruk Ertekin, SMA hastası çocuklara daha fazla bağışın daha hızlı zamanda toplanabileceğini düşündüğü projesini anlattı.

DUBAİ'DEKİ HASTANEYİ ZİYARET ETTİ

Saadet Partili Ertekin, SMA hastası çocukların ailelerinin durumundan etkilendiği için en son 3 hafta önce Dubai'de yer alan hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldığını dile getirdi. Hastane, aile, belediye ve valilik iş birliğiyle daha fazla bağışın daha hızlı zamanda toplanabileceğini düşünen Ertekin, projesini anlattı. TGRT Haber'de yer verilen habere göre Ertekin seçilmesi halinde projenin rahat uygulanabileceğini vurgulayarak projenin hayata geçmesi için tüm Esenyurtluların desteğini beklediğini ifade etti.

"BU BİR SEÇİM VAADİ DEĞİL"

Ertekin, "Hepimizi üzen şekillerde para toplanması bizleri üzüyordu. Dubai'de 2 kere bu hastaneyi ziyaret ettim. En son 3 hafta önce oradaydım. Bu hastane ile iş birliğine gitmek gibi bir niyetim var. Bu bir seçim vaadi değil. Belediye Başkanlığı durumunda ise daha rahat yapabileceğimiz bir şey. Bir uygulama geliştirdik. Online olarak insanlar sadaka ve zekatlarını verebilecek. Sadece Esenyurt olmayacak. Ancak Esenyurt'a ekranlar koyacağız. İnsanların sıklıkla geçtiği yerlerde kredi kartlarıyla ve banka kartlarıyla rahatlıkla ödeme yapabileceği bir alt yapı hazırladık." ifadelerini kullandı.

"AİLELERİMİZ SOKAK SOKAK PARA TOPLAMAK ZORUNDA KALMAYACAK"

Projenin önemine dikkat çeken Ertekin, "Ülkemizde bazı konularda çok israf görüyoruz. Bu israf bile bu hastalıkla mücadeleye yetebilir. Seçim için harcanan yüksek meblağlar da bunun en bariz örneği. Hedefimiz hastaneyle iş birliği yapmak. İnsanlar 5-10 TL vermek için bile bazen güvenemeyebiliyor. Bu şekilde şeffaf bir şekilde belediyemizin hastane ile iş birliğini bilerek, hem güvenli hem de daha pratik bir çalışma yapacağız. Bildirimler de anlık olarak alınabilecek. O zaman insanlar daha fazla miktarlarda da ödeme yapabilir. Biz üst bir limit de belirleyeceğiz. Böylelikle ailelerimiz sokak sokak para toplamak zorunda da kalmayacak. Seçimi kazanmazsak da böyle hayati bir konuda belediyelerle ve ailelerle bu iş birliğine gitmek istiyoruz." dedi.

UYGULAMANIN ÖZELLİKLERİ

Güvenli Bağış: Online platform ve şehrin merkezi yerlerine konulacak elektronik ekranlar üzerinden sadaka ve zekat bağışları güvenli bir şekilde toplanabilecek.

Şeffaflık: Bağışların nereye ve nasıl kullanıldığı şeffaf bir şekilde takip edilebilecek ve bağışçı her aşamada dilerse bildirim alacak.

Geniş Erişim: Uygulama sadece Esenyurt ile sınırlı kalmayacak, tüm Türkiye'den bağış kabul edecek.

Kolay Kullanım: Kredi kartı ve banka kartı ile kolayca bağış yapılabilecek.

DUBAİ'DEKİ HASTANEYLE İŞ BİRLİĞİ

Ertekin, SMA tedavisinin sadece belli hastanelerde yapılabildiğini ve şu an Türkiye'den hastaların genellikle Dubai'de yer alan hastaneyi tercih ettiğini söyledi. Ertekin, "Hedef tamamen ailelerin bu zorlu süreçte çocuklarıyla ilgilenip bağış toplamakla moral ve zamanlarını kaybetmesinin önüne geçmek." ifadelerini kullandı.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Saadet Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı, SMA Hastaları İçin Bağış Projesi Önerdi - Son Dakika

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