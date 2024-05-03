Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan: Yerel Basın Kan Ağlıyor - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan: Yerel Basın Kan Ağlıyor

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan: Yerel Basın Kan Ağlıyor

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yerel basının sorunları ve hakları üzerine konuşarak, yerel basının zor durumda olduğunu belirtti.

03.05.2024 09:22  Güncelleme: 09:28
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Yerel Basının sorunları ve hakları üzerine yaptığı konuşmasında, "Yerel basın kan ağlıyor" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Yerel Basının sorunları ve hakları üzerine bir konuşma yaptı. Kötü ekonominin en çok yerel basını etkilediğini ifade eden Arıkan, bu konu ile ilgili adım atılması gerekiyor dedi.

TÜRKSAT kirası

Arıkan konuşmasında yerel içerikli kanalların TÜRKSAT kirasını dolar üzerinden ödemesini eleştirerek, "Mesela yerel içerikli yayın yapan uydu televizyonları TÜRKSAT'a kiralarını dolar kuruna endeksli olarak yapmakta. Sağ olsunlar, yetkili arkadaşlarımız dolar kurunu 1 Mayıstan, dünden itibaren geçerli olmak kaydıyla 30 TL'ye sabitlediler. Doların 32,37 TL olduğu bir zamanda bu yapılan ancak yerel basın mensuplarıyla alay etmektir. Hani bu ülkede dolar üzerinden ticaret yasaklanmıştı? Devletin kurumu olan TÜRKSAT, milletin sesini duyuran, hem de haberi direkt olarak sokaktan, haneden alan yerel basını günden güne dolar kuru üzerinden yok etmekte" dedi.

Arıkan, konuşmasında başlık olarak ifade ettiği konular hakkında iktidarın habersiz olmadığına değinerek, "Öte yandan, üzerinde konuşulması gereken dezenformasyon yasası var, gazetecilere yeşil pasaport verilmesi meselesi var, sosyal medya düzenlemesi var, hibe ve kredi destekleri var. Belediyelerde çalışan yerel medya mensuplarının sarı basın kartı alma meseleleri var. Elbette, iktidarın bu düzenlemelerden haberi yok değil" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajans'lı gönderme

Arıkan konuşmasını tamamlarken Anadolu Ajansı'nın Haziran 2023 tarihli raporuna atıfta bulunarak, "Bakın, elimde Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan Anadolu Ajansı'nın Haziran 2023'te yayınladığı bir rapor var. Biraz önce bahsettiğim pek çok hususla alakalı burada akademisyenlerin, meslek büyüklerinin katkısıyla hazırlanan rapor mevcut fakat bu rapor içerisindeki gerçekler, uygulamalar maalesef görmezden gelinmekte. Kıymetli milletvekilleri, esas mesele, bunu yapacak bir iradenin olmasıdır. Gelin, Meclis çatısı altında bu konuyu gündeme getirelim diyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan: Yerel Basın Kan Ağlıyor - Son Dakika

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