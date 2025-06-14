Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan\'dan İsrail Uyarısı: \'Tehdit Büyük, Hedef İslam Dünyası\'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail'in asıl hedefinin İslam dünyası olduğunu belirterek, "Tehdit büyük, tehlike çok yakındır. Bu yüzden artık, açıklamalarla geçiştirilecek bir süreçte değiliz" dedi.

Saadet Partisi Samsun 8. Olağan İl Kongresi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Genel Başkan Mahmut Arıkan, İsrail'in son dönemde İran topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıları insanlık dışı olarak niteledi. İsrail'in güvenliğini bahane ederek, terör estirdiğine değinen Mahmut Arıkan, "Biz biliyoruz ki aslında Büyük Orta Doğu Projesi'ni gizliyor. Arz-ı Mevud'u saklıyor. Sapkın Siyonist inancını örtüyor. Dün yine İran'da, sabaha karşı ne yaptığını hepimiz gördük. Yine alçakça, yine korkakça, yine insanlıktan nasibini almamış şekilde; bilim insanlarını, askeri yetkilileri ama en acısı da çocuklarıyla birlikte yaşadıkları evleri hedef aldı, ve hemen ardından ne oldu? Amerika çıktı, 'İsrail'in yanındayız' dedi. Avrupa ülkeleri sıraya girdi, İsrail'in güvenliği diye açıklamalar yaptı. Buradan soruyorum: Herhangi bir ülke, Amerikalı bir komutanı, evinde, çocuklarının yanında vurmuş olsaydı, Amerika bunu ne olarak tanımlardı? 'Terör' ama İsrail yapınca ne dedi? Savunma hakkı" diye konuştu.

"Hedef, İslam dünyasıdır"

İsrail'in asıl hedefinin İslam dünyası olduğunun altını çizen Arıkan, "Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri için Trump hayranlığı veya İsrail dostluğu tarihi ve ölümcül bir yanılgıdır. Tehdit büyük, tehlike çok yakındır. Bu yüzden artık, açıklamalarla geçiştirilecek bir süreçte değiliz. Türkiye'nin üzerine düşen en güçlü şekilde kınamak değil İsrail'i koruyan Kürecik radarını kapatmaktır. Amerika'yı koruyan İncirlik üssünü kapatmaktır. BTC boru hattından İsrail'e akıtılan petrolü kesmek. İsrail'e giden tüm gemilere limanları kapatmaktır. Artık herkes şunu çok iyi bilmelidir: Bu mesele ne Gazze meselesi ne de İran meselesidir. Hedef herhangi bir şehir ya da bir ülke değil; topyekün İslam dünyasıdır. Küresel kuşatmalara, ancak küresel ve bölgesel direniş hatları oluşturarak karşı konulabilir. Bizler bu yüzden D-8'lere inanıyoruz, D-60'ları hedefliyoruz. Rabbim, bu kutlu mücadelede bizlerin yardımcısı olsun. Güçlünün değil, haklının yanında duranlar kazanacak inşallah" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından kongrede il başkanlığı için seçim yapıldı. - SAMSUN