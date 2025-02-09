Saadet Partisi'nden Gazze Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi'nden Gazze Açıklaması

Saadet Partisi\'nden Gazze Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Malatya'da düzenlenen kongrede, partisinin Gazze ile ilgili tutumunu vurgulayarak, Gazze'nin insansızlaştırılamayacağını ve Gazzelilere ait olduğunu tüm dünyaya haykıracaklarını söyledi. Ayrıca, Malatya'nın önemine değinen Arıkan, 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybedenleri anarak, ilin kalkınmasındaki rolüne dikkat çekti. Kongrede yeni İl Başkanı olarak Hamza Paşahan seçildi.

09.02.2025 21:17
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Saadet Partisi teşkilatlarımız Türkiye'nin her yerinde çıktılar, Gazze'nin insansızlaştırılamayacağını, Gazze'nin Gazzelilere ait olduğunu tüm dünyaya haykırdılar, haykırmaya da devam edeceğiz." dedi.

Arıkan, partisinin Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen Malatya 8. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, tarih boyunca Anadolu'nun en önemli ticaret ve üretim şehri olan Malatya'nın tarımı, sanayisi, ticareti ve çalışkan insanlarıyla ülkenin kalkınmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü kayısısı ve sanayi üretimiyle birçok alanda büyük potansiyele sahip Malatya'da büyük bir kongreyi icra ettiklerini belirten Arıkan, "6 Şubat 2023, hepimizin unutmaması gereken bir tarih ama Malatya için acı hatıralarla anılacak bir tarih. Ben bir kez daha vefat eden hemşehrilerimize Cenabıallah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili adımlarını ve düşüncelerini yakından takip ettiklerine dikkati çeken Arıkan, şunları kaydetti:

"Katil Netanyahu, katil Trump ile bir araya geldi, tabir yerindeyse tüm dünyanın gözünün içine baka baka Gazze'yi insansızlaştırmaktan bahsettiler. Gazze'de yaşayan insanların Mısır'a, Ürdün'e sürülmesi gerektiğinden bahsettiler ve dünyada herkes sessiz, kimse sesini çıkartmıyor. Herkes sadece konuşuyormuş gibi yapıyor. Ama Saadet Partisi teşkilatlarımız Türkiye'nin her yerinde çıktılar, Gazze'nin insansızlaştırılamayacağını, Gazze'nin Gazzelilere ait olduğunu tüm dünyaya haykırdılar, haykırmaya da devam edeceğiz. Ama şöyle bir gerçek var ki muhalefetin haykırmasıyla Trump'ın hizaya gelmesi çok zor. Dünyada bir birlik olunması gerekiyor. Özellikle Müslüman ülkelerin, genelde de tüm insan haklarına saygılı olan ülkelerin bir araya gelerek Amerika'nın karşısında bir duruş ortaya koyması gerekiyor."

Mevcut İl Başkanı Mustafa Canbay'ın aday olmadığı kongrede İl Başkanlığına Hamza Paşahan seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Saadet Partisi'nden Gazze Açıklaması - Son Dakika

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