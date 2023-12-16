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Saadet Partisi Genel Başkanı CHP'ye teşekkür etti - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı CHP'ye teşekkür etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'ye, partisinin grup kurma kriterini kaybetmesi sonrası gösterdikleri destek için teşekkür etti. Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'ye büyük bir kadirşinaslık gösterdiklerini belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı CHP\'ye teşekkür etti
16.12.2023 - 16:24,
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Grubumuzun devamı adına büyük bir kadirşinaslık gösteren CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e, CHP yönetimine ve kadrolarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla TBMM'de grup kurmak için gerekli "20 milletvekiline sahip olma" kriterini kaybeden partisine desteğinden dolayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'ye sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu paylaşımında, "Grubumuzun devamı adına büyük bir kadirşinaslık gösteren CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e, CHP yönetimine ve kadrolarına teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kütahya Milletvekili Kasap, CHP'den Saadet Partisine geçti

Saadet Partisinin sandalye sayısı, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla 19'a düşmüş ve parti, TBMM'de grup kurma kriterini kaybetmişti.

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın CHP'den istifa ederek, Saadet Partisine katılmasıyla Saadet Partisinin milletvekili sayısı, grup kurmak için yeter sayı olan 20'ye ulaşmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Manisa'da katıldığı programda, "Saadet Partisi sözünü söyleyemez hale gelirse bu demokrasi açısından da çok ayıp." ifadelerini kullanmış, Saadet Partisinin grubunun düşmemesi gerektiğini belirtmişti.

Özel, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın CHP grubu adına fedakarlık yaparak bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisine katılacağını, Saadet Partisinin de böylece genel kurulda her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacağını kaydetmişti.

Kaynak: AA
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