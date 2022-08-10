Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

10.08.2022 19:42
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Karamollaoğlu, 21 Ağustos'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Altılı masa toplantısı" öncesi Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmede, Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu 21 Ağustos'ta yapılacak toplantıya davet ettiği ve toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Temel Karamollaoğlu, bugün Demokrat Parti'yi önceki gün de DEVA Partisi'ni ziyaret etmişti.

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Kaynak: AA

Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Sp, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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