Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, soru önergelerine yanıt alamadıklarını ifade etti - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, soru önergelerine yanıt alamadıklarını ifade etti

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yasama faaliyetleri içerisinde bakanlara yönelttikleri soru önergelerine yanıt alamadıklarını belirtti. Özdağ, iktidarın ülkeye dayattığı 'kontrollü bir yoksullaştırma siyaseti'ne dikkat çekerek, halkı bu çıkmazdan kurtarmak için çalıştıklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin her geçen gün yoksullaştığını ve yeni vergi ve harçlarla çözüm arandığını savundu.

23.07.2024 18:21
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Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yasama faaliyetleri içerisinde bakanlara yönelttikleri soru önergelerine yanıt alamadıklarını ifade etti.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçimlerinin üzerinden 14, yerel seçimlerin üzerinden ise yaklaşık 4 ay geçtiğini anımsattı.

İktidarın "kontrollü bir yoksullaştırma siyasetini ülkeye dayattığını" öne süren Özdağ, "Tam bir kısır döngü içinde bırakılan halkımızı bu çıkmazdan kurtarmak adına var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Selçuk Özdağ, Türkiye'nin her geçen gün yoksullaştığını ifade ederek, memur ve emekli maaşlarını ödeyebilmek için yeni kaynak arayışlarına gidildiğini, çözümün ise yeni vergi ve harçlarda bulunduğunu savundu.

Vergi düzenlemelerini de içeren kanun teklifine ilişkin eleştirilerde bulunan Özdağ, şunları kaydetti:

"Genel Kurula sevk edilen vergi paketine de ne türden tavşanlar sokuşturduklarını milletimize anlatacağız. Bugünler, daha iyi günlerimiz. Bu zamlar ve getirilen vergi artışları fragmandır. Merkez Bankasının döviz rezervi ve tonlarca altın stoku var diyorlardı. Karadeniz'de bulunan doğal gaz ve Gabar'da bulunan petrol bile bunun gibi on tane depremin masraflarını karşılayacak miktarda diyorlardı. Hani nerede? Hani vatandaşa bedava vereceğiniz o doğal gaz? Tüm sorunların temel nedeni hukuksuzluk ve ona yol veren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir."

Özdağ, iktidarın istemediği hiçbir talebin karşılık bulmadığını öne sürerek, "Konuşma masumiyetimiz İçtüzük gerekçeleriyle kısıtlanmaya çalışılıyor. Bakanlara yönelttiğimiz soru önergelerinin cevabını alamıyoruz. Verilen cevaplar da kara mizah ötesi. Kanun tekliflerimiz daha komisyon aşamasında reddediliyor. Verdiğimiz genel görüşme ve araştırma önergeleri hakkında birkaç dakika konuşabilmek için neredeyse deveyi iğneden geçirmek zorunda kalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Selçuk Özdağ, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, soru önergelerine yanıt alamadıklarını ifade etti - Son Dakika

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