Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, MHP'li Baki Ersoy'a yanıt verdi - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, MHP'li Baki Ersoy'a yanıt verdi

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, MHP\'li Baki Ersoy\'a yanıt verdi

Saadet Partisi (SP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, MHP'li Baki Ersoy'un kendisi hakkındaki ifadelerine cevap verdi. Arıkan, insanları etkilemek için hamasi cümleler kurmanın kolay olduğunu belirtti ve veriler üzerinden siyaset yapmayı önemsediğini vurguladı.

15.03.2024 16:37  Güncelleme: 16:45
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Saadet Partisi (SP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un düzenlenen bir iftar programında, kendisi ile ilgili kullandığı ifadelere cevap olarak, " İnsanları etkileyebilmek için hamasi cümleler kurmak kolay" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Yeşilhisar İlçe Başkanlığının düzenlemiş olduğu teşkilatlar iftar programında SP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan'la ilgili olarak, "Biliyorsunuz Kayseri'nin çeşitli yerlerine Kayserimizin şivesiyle hazırlanan ve ortasında büyük puntolarla "yiter gari" yazan afişleri asmışlar. Bu da medyada gündem oldu. Meğerse bunu CHP'nin ihanet politikalarının peşine takılıp giden, milliyetçi- maneviyatçı zihniyetten uzaklaşan Saadet Partisi'nin adayı Mahmut Arıkan hazırlatmış" demişti. SP'li Arıkan'da bugün düzenlendiği basın açıklamasında Ersoy'un sözlerine yanıt verdi. Bilbordlara asılan 'yiter gari' sözünde Saadet Parti ile ilgili tek bir işaretin olmadığını dile getiren Arıkan, "Biz toplumumuzun talebini, tabiri yerindeyse isyanını yetkililere ve geniş kitlelere duyurabilmek için böyle bir çalışma yaptık. Toplum "yiter gari" diyor. Bunu diyen insanların önemli bir kesimi de MHP'li hemşerilerimiz. Buradan polemik yapmak kolay. Uzun yıllar siyaset yapıyoruz. Polemik siyaseti bu şehre bir şey kazandırmaz. Hulusi Akar paşanın deyimiyle, Kayseri milletvekilleri olarak bizim milli takım gibi olmamız lazım. Kayseri'nin sorunlarını konuşalım. Bu bir yerel seçim. Ben Baki Ersoy vekilimle, arkadaşımla, kardeşimle uzun yıllar il başkanlığı yaptık. Uzun yıllar Ankara'da beraber siyaset yaptım. Yapmamız gereken; Baki Ersoy ile sırt sırta verip uzun yıllardır bu şehre hızlı niye gelmiyor onu çözelim. Baki Ersoy vekilimle sırt sırta verip bu şehre otoban niye gelmiyor, onu çözelim" şeklinde konuştu.

"İnsanları etkilemek için hamasi sözler kurmak kolay"

İnsanları etkilemek için hamasi sözleri kurmanın kolay olduğunu, kendisinin veriler üzerinden siyaset yapmayı önemseyen bir insan olduğunu belirten Arıkan, "Bütün vekillerimiz sürekli Ankara'ya gidip geliyor. Otobana girebilmek için 1.5 milyonluk Kayseri, 150 bin nüfuslu Kırşehir'e kadar gitmek zorunda. Bunu dillendirelim. İnsanları etkileyebilmek için hamasi cümleler kurmak kolay. Ben veriler üzerinden siyaset yapmayı önemseyen bir insanım. Altı dolu cümleler kurmak noktasında dikkat gösteren bir siyaset yapmaya gayret gösteriyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, MHP'li Baki Ersoy'a yanıt verdi - Son Dakika

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