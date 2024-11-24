Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

Murat:

Saadetli uyurgezerler sizi.!! Bundan önce size nefes alma yoktu, okul okuma yoktu, çalışma hayatı kısıtlı idi.!! Size hep yobazlar, gericiler, bidon kafalar, koca göbekler diyordu bu din İslam düşmanı CHP tayfası.!! Bakıyorumda size bir özgüven gelmiş hayırdır.!! Siz kurban olun RTE gibi biri geldi de feraha ediniz.!!