Saadet Partisi'nin 9. olağan büyük kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel başkanlık yarışına 3 isim katıldı. Kongre öncesi partinin yüksek istişare kurulu, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ı genel başkan adayı olarak belirledi. YİK'in kararı sonrası İstanbul Milletvekili Birol Aydın ve Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak'ta adaylığını açıkladı.
Kongrede konuşma yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Netanyahu'nun elini sıkanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıktık diye bizi hain ilan ettiler" ifadelerini kullandı.
Karamollaoğlu'nun sözleri üzerinde salondaki bir grup AK Parti'ye tepki gösterip sloganlar atarken, seslerin yükselmesinin ardından kongreye katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz salonu terk etmek zorunda kaldı.
Saadet Partisi Tüzüğü'ne göre genel başkanlığa aday olabilmek için büyük kongre delege tam sayısının en az yüzde on beşi tarafından aday gösterilmek gerekiyor. Bu da her adayın yaklaşık 200 delegenin imzasını alarak aday olabileceği anlamına geliyor.
Son Dakika › Politika › Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu - Son Dakika
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