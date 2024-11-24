Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

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3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde konuşan Temel Karamollaoğlu "Netanyahu'nun elini sıkanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıktık diye bizi hain ilan ettiler" dedi. Karamollaoğlu'nun açıklamasının ardından salonda AK Parti'ye yönelik tepki sloganları atılırken kongreye katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz salonu terk etti.

24.11.2024 13:54
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Saadet Partisi'nin 9. olağan büyük kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel başkanlık yarışına 3 isim katıldı. Kongre öncesi partinin yüksek istişare kurulu, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ı genel başkan adayı olarak belirledi. YİK'in kararı sonrası İstanbul Milletvekili Birol Aydın ve Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak'ta adaylığını açıkladı.

KARAMOLLAOĞLU: BİZİ HAİN İLAN ETTİLER

Kongrede konuşma yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Netanyahu'nun elini sıkanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıktık diye bizi hain ilan ettiler" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

AK PARTİLİ 2 İSİM SALONU TERK ETTİ

Karamollaoğlu'nun sözleri üzerinde salondaki bir grup AK Parti'ye tepki gösterip sloganlar atarken, seslerin yükselmesinin ardından kongreye katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz salonu terk etmek zorunda kaldı.

Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

GENEL BAŞKANLIK YARIŞI SÜRÜYOR

Saadet Partisi Tüzüğü'ne göre genel başkanlığa aday olabilmek için büyük kongre delege tam sayısının en az yüzde on beşi tarafından aday gösterilmek gerekiyor. Bu da her adayın yaklaşık 200 delegenin imzasını alarak aday olabileceği anlamına geliyor.

Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali İhsan Yavuz, Mustafa Elitaş, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat:
    Saadetli uyurgezerler sizi.!! Bundan önce size nefes alma yoktu, okul okuma yoktu, çalışma hayatı kısıtlı idi.!! Size hep yobazlar, gericiler, bidon kafalar, koca göbekler diyordu bu din İslam düşmanı CHP tayfası.!! Bakıyorumda size bir özgüven gelmiş hayırdır.!! Siz kurban olun RTE gibi biri geldi de feraha ediniz.!! 38 21 Yanıtla
  • Muzaffer Durmaz:
    Tum katil soyonistler nasıl tüm dünyada gidecek yer bulamayacaksa, işbirlikçileride bulamayacaklar. Defolsun gitsinler, itsraile o kadar katliamina ragmen mazot gonder,demir celik gonder sonra insanım diye gez,yok oyle yağma. 14 16 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Al partililerin saadetin kongresinde ne işi var ? 14 11 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Toplum da ağırlıkları yüzde bir etmeyen ler toplulugu 15 7 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Bunların genel özelliği kendileri yapar suçlu başkalarıdır.fetö ile yol yürüdüler suçlu kendilerinden başka herkes oldu,PKK ile pazarlık yaptılar suclu muhalefet oldu,ekonomiyi duman ettiler suclu yine muhalefet oldu.bunlar sütten çıkmış AKKAŞIK lar 9 12 Yanıtla
  • Mehmet Güven:
    Karakter meselesi, anti amerikancı olup ortakları ile iş yaparlar. 12 5 Yanıtla
  • Mehmet Koçal:
    Ne yaptınız ki erbabakanı hapse atan zihniyetle kolkola pkk lan kolkola görmediniz mi ama son seçimde halk sizi sıfırladı 0 0 Yanıtla
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