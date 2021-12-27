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Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: HDP terörle arasına mesafe koyuyor - Son Dakika

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: HDP terörle arasına mesafe koyuyor

27.12.2021 11:41
Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: HDP terörle arasına mesafe koyuyor

Geçtiğimiz günlerde HDP Eş Genel Başkanlarıyla görüşen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Kürt sorununa ve HDP'nin parti ilkelerine ilişkin, ''Ülkenin bütünlüğü, huzuru ve barışı için Kürt sorunu ele alınmalı. Ben şu anki noktada ümit ediyorum ki HDP de terör ile arasına mutlaka bir mesafe koyacaktır ki koyuyor da… HDP'nin için de bunlar da var, yine parti içinde farklı gruplar ve sesleri çıktığı da bir gerçek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin siyasi politikasını anlattı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Meclis'te "erken seçim önerisi" verilmesi için muhalefet partilerine ziyaret turu başlattı.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'yla da görüşen HDP Eş Genel Başkanı Buldan görüşme sonrası açıklamalarda bulunarak Türkiye toplumunun mevcut ekonomik tablo karşısında bir çıkışa ihtiyacının olduğunu düşündüklerini, bu çıkışın da muhalefet partilerinden beklendiğini belirtmişti.

Euronews Türkçe'ye konuşan Karamollaoğlu da görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Son zamanlardaki gelişmeleri, özellikle de sahada derinleşen kriz hakkındaki fikirlerimizi gündeme getirdik. Ülkemiz demokratik bir ülke. Demokrasinin temeli de farklı görüş ve kanaatlere sahip olan siyasilerin bir araya gelip meseleleri mütalaa edebilmeleridir. Eğer bu mütalaa yapılamıyorsa o ülkeye demokratik bir ülke demek olmaz.'' dedi.

"DEMOKRATİK ŞARTLAR ALTINDA KONUŞABİLİRİZ"

Karamollaoğlu, HDP Eş Başkanlarıyla yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kürt sorununa ve HDP'nin parti politikalarına değinen Karamollaoğlu'nun röportajından öne çıkanlar şöyle:

HDP ile görüşmenin tabii olduğunu söyleyen Karamollaoğlu "Birbirimizle münasebetlerimizde de şiddete başvurmamalıyız. Terörü kabullenmemiz mümkün değil. O zaman konuşmamız icap eder. Bir partidir, ilke ve programlarını benimsemeyebilirim ama demokratik şartlar altında konuşmamızdan da tabi bir şey yok. Aslında bir takım mesafeler kat edildi. AK Parti ilk zamanlar benim söylediğim çerçevede bu meseleye yaklaşmaya çalıştı. Bir süreç takip edildi ve barış görüşmeleri yapıldı. Ama o süreç esnasında da terörün şiddetlenmesi ister istemez kutuplaşmaya sebep verdi. Ben şu anki noktada ümit ediyorum ki HDP de terör ile arasına mutlaka bir mesafe koyacaktır ki koyuyor da" dedi.

"Bizim temel kanaatimiz bütün partilerin birbiriyle konuşabilmesi" diye konuşan Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü konuşamazsak birbirimizi tanıyamayız ya da ilerde farklı konularda anlaşma ihtimali bütünüyle ortadan kalkmış olur. Biz insanız ve insanlar konuşa konuşa anlaşır. O nedenle bunun bizim siyasetimizde çok önemli bir yeri olması gerektiğine inanıyorum. Şu anda da siyasete hakim olanların birbirlerine karşı çok ağır ifadeler kullanmalarını tasvip etmiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanının tavrı olmak üzere muhalif olan herkesi çok ağır bir şekilde itham ediyor. Bu doğru değil. Dünyada barış böyle olur, barış çok farklı görüşlere sahip olan kesimlerin birbiriyle konuşabildikleri ortam oluşursa kavga durur.''

''SEÇİME YAKIN İSİM KONUSUNDA BİR İTTİFAK SAĞLANIR''

Millet İttifakı adayı konusunda bir anlaşmazlık çıkıp çıkmayacağına dair soruya da ise Karamollaoğlu "Ama ben sanki seçime yakın bir ittifak sağlanırmış gibi düşünüyorum.'' dedi.

Temel Karamollaoğlu 13. Cumhurbaşkanı'na ilişkin ise şöyle bir profil çizdi:

''Bir defa cumhurbaşkanının partisiz olması ve herkesi kucaklaması gerekir. Bu ülke sıkıntıya düştüğünde onu bir araya getirecek ve kucaklayacak olan cumhurbaşkanıdır. Ve bu cumhurbaşkanı da ülkenin her kesiminin sorununu çözecek biri olmalı. Birisine haksızlık yaptıysak ben hatamı kabul eder helalleşirim. Bizim inancımızın bir parçasıdır helalleşmek. Güzeldir. Helalleşmek isteyene tekme atılmaz. Biz sonunda hesabı Cenabı Hak'a veririz. Bu inançla çalıştığınız zaman helalleşmek kolaydır.''

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Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Mithat Sancar, HDP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: HDP terörle arasına mesafe koyuyor - Son Dakika


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