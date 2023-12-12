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Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez Konuşma Sonunda Bayıldı - Son Dakika
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Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez Konuşma Sonunda Bayıldı

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Meclisi'nde yaptığı konuşmanın ardından bayıldı. Bitmez'e Genel Kurul'da kalp masajı yapıldı ve ambulansla hastaneye götürüldü. Konuşmasında Sezai Karakoç'un 'Onlar Sanıyor Ki' şiirinden alıntı yaptı.

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez Konuşma Sonunda Bayıldı
12.12.2023 - 16:03,
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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Meclisi'nde gerçekleştirdiği konuşma sonunda bayıldı. Bitmez'in bayılmadan önceki son sözleri Sezai Karakoç'un 'Onlar Sanıyor Ki' şiirine ait "Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar" dizeleri oldu.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM'de kürsüde konuşmasını bitirirken bayıldı. Bitmez'e Genel Kurul'da yaklaşık on dakika kalp masajı yapıldı. Daha sonra sedye ile Bitmez ambulansa götürüldü. Bitmez, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü ve burada tedavi altına alındı. Kürsüde konuşmasını bitirirken bayılan Bitmez'in Sezai Karakoç'un 'Onlar Sanıyor Ki' şiirinden yaptığı alıntı ise şöyle:

"Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak.

Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar, vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar." - ANKARA

Kaynak: İHA
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