Saadet Partisi'nden Savunma Paktı Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Saadet Partisi'nden Savunma Paktı Çağrısı

25.06.2025 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahmut Arıkan, Türkiye, İran, Mısır ve Pakistan arasında savunma paktı kurulmasını önerdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bölgede kalıcı bir istikrar için Türkiye, İran, Mısır ve Pakistan arasında savunma paktı oluşturalım. Bu birliktelikle caydırıcı gücü hızlıca geliştirelim ve genişletelim" dedi.

Yeni Yol Partisi grup toplantısı düzenlendi. Grup toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Uyuşturucu ile Mücadele Kampanyası" projesi ile çok önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Türkiye, 'uyuşturucu trafiğinde' artık sadece bir güzergah değil, bir merkez haline de geldi. Kontrolünüzdeki medyayı, STK'ları seferber edin. Valilere, Emniyet Müdürlerine, Jandarma Komutanlarına, Başsavcılara bu iş kökten çözülene kadar uykuyu yasaklayın. İktidar yöneticiler, iktidar olduğunuzu biliyoruz! Zira akademisyene, öğrenciye, gazeteciye, siyasetçiye, KHK'lıya yeten o gücünüzü defalarca gördük. Ama ne gariptir ki o kudret, bir türlü uyuşturucu tacirlerine, çetelere, mafyaya, sanal kumar baronlarına yetmiyor! Gazetecilerin değil baronların peşine düşmelisiniz" ifadelerini kullandı.

İsrail İran çatışmasına değinen Arıkan, "'Rejim değişikliği' cümleleri boş yere ağızlardan çıkmıyor. İstikrarsız bir İran amaçlanıyor, parçalanmış bir coğrafya amaçlanıyor, Siyonizm'e, emperyalizme boyun eğmiş bir Ortadoğu amaçlanıyor. Kısaca yıllardır hayalini kurdukları Büyük Ortadoğu Projesi planlanıyorlar. Bölgede kalıcı bir istikrar için Türkiye, İran, Mısır ve Pakistan arasında savunma paktı oluşturalım. Bu birliktelikle caydırıcı gücü hızlıca geliştirelim ve genişletelim. İktidara sesleniyorum, asıl bugün Büyük Ortadoğu Projesine 'one minute' deme vaktidir. Nihayet geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, 'endişe duymaya başladığını' ifade etti. Tehlike bu kadar kapımıza dayanmışken, bizim Dışişleri Bakanlığımızın daha yeni 'endişe' etmeye başlaması ülkemiz için 'endişe' vericidir. Endişe etmekte geç kalmadınız mı? Biz endişe edip, Kürecik'i, İncirlik'i kapatın derken neredeydiniz"1 şekl,inde konuştu.

İklim Kanun teklifine işaret eden Arıkan, "Bölgemiz yanıyor, coğrafyamız yanıyor, ekonomi yanıyor, çiftçimiz, asgari ücretlimiz, emekçimiz, emeklimiz yanıyor. Ama iktidarın işçiymiş, emekliymiş, çiftçiymiş böyle bir gündemi yok. Türkiye'de bütün sorunlar çözülmüş gibi, yangından mal kaçırırcasına; dün Meclis'in gündemine iklim kanununu getirdiler. Üç ay önce, aziz milletimizin tepkisi üzerine çekmek zorunda kaldıkları iklim kanununu, tek bir virgülüne dokunmadan geri getirdiler. Bu kanunun Meclis tatile girmeden önce çıkmasını sermaye grupları istiyor, enerji baronları istiyor, para babaları istiyor, küresel şirketler istiyor. Arkadaşlar getirilen 'iklim kanunun' iklimle doğayla çevreyle falan alakası yok. İklim düzenlemesini dert ettikleri için değil, piyasa düzenlemesini dert ettikleri için getirdiler. Çevre kaygısıyla değil, baronlara söz verdikleri getirdiler. Türkiye'yi fosil yakıt bağımlılığından kurtarmak için değil; Türkiye'nin enerji lobilerine bağımlılığını artırmak için getirdiler. Asıl amaç çevreyi doğayı korumak da değil, asıl amaç küresel şirketlerin ve sanayileşmiş devletlerin menfaatini korumaktır. Kısacası biz bu iklim kanununda yokuz. Biz bu dayatmaya bu oldu bittiye karşıyız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mahmut Arıkan, Politika, Pakistan, Türkiye, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Mısır, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi'nden Savunma Paktı Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’in iki ilçesinde orman yangını çıktı İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı
Trump: İran’ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur Trump: İran'ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor 4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor
Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı
Donald Trump: Çin, İran’dan petrol almaya devam edebilir Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir
Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı
Beşiktaş’tan Tolisso hamlesi Beşiktaş'tan Tolisso hamlesi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Dursun Özbek’ten ayrılığa veto Dursun Özbek'ten ayrılığa veto
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir

15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nde diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği
14:17
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?
12:27
7 yıldır kayıp olan kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
7 yıldır kayıp olan kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
22:39
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
22:28
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
22:16
Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
22:10
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
21:58
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
21:45
Eşinin öldürdüğü Gözde’nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
Eşinin öldürdüğü Gözde'nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
21:40
Trabzonsporlu Sikan’dan Fatih Tekke’ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
Trabzonsporlu Sikan'dan Fatih Tekke'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
21:17
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
21:06
Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası Trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası! Trafiğe kapatıldı
21:00
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
20:55
Dursun Özbek’ten ayrılığa veto
Dursun Özbek'ten ayrılığa veto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 16:38:26. #7.13#
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nden Savunma Paktı Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.