Saadet'te değişim kurultayı! Temel Karamollaoğlu aday olmayacak, koltuğu için yarışacak 5 isim var

Politika

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Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Seçim sonrası ilk iş bayrak kaldırmak olmuş

31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasi partilerde değişim rüzgarı esiyor. İYİ Parti ve DEVA Partisi, yönetimlerini yenileyecekleri kurultay kararlarını aldı. Saadet Partisi'nin de önümüzdeki günlerde kurultay tarihini netleştirmesi bekleniyor. Saadet Partisi kaynakları ekim sonu ya da kasım ayı başında kurultayın yapılabileceğini kaydediyor.

KARAMOLLAOĞLU'NUN ADAY OLMAYACAĞI İDDİA EDİLDİ

Parti kulislerine göre yaklaşık 8 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Temel Karamollaoğlu parti kurullarında, önümüzdeki aylarda yapılacak olağan kongrede aday olmayacağını açıkladı. Karamollaoğlu'nun aday olmayacağını ifade etmesi üzerine partide hareketlilik de başladı.

ADAYLAR ARASINDA MUSTAFA KAMALAK DA VAR

Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan, Karamollaoğlu'ndan önce genel başkanlık yapan Mustafa Kamalak ile eski milletvekili Abdulkadir Karaduman genel başkan adaylığı için adı geçen siyasetçiler.

"ÇOK ADAYLI BİR KURULTAY SÜRPRİZ OLMAYACAK"

Gazete Duvar'ın haberine göre partililer genel başkan aday belirleme sürecinde teşkilatların görüşü ve Genel İdare Kurulu üyelerinin etkili olacağını ancak birden fazla adayın liderlik için yarışacağı bir kurultayın sürpriz olmayacağını kaydediyor.