31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasi partilerde değişim rüzgarı esiyor. İYİ Parti ve DEVA Partisi, yönetimlerini yenileyecekleri kurultay kararlarını aldı. Saadet Partisi'nin de önümüzdeki günlerde kurultay tarihini netleştirmesi bekleniyor. Saadet Partisi kaynakları ekim sonu ya da kasım ayı başında kurultayın yapılabileceğini kaydediyor.
Parti kulislerine göre yaklaşık 8 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Temel Karamollaoğlu parti kurullarında, önümüzdeki aylarda yapılacak olağan kongrede aday olmayacağını açıkladı. Karamollaoğlu'nun aday olmayacağını ifade etmesi üzerine partide hareketlilik de başladı.
Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan, Karamollaoğlu'ndan önce genel başkanlık yapan Mustafa Kamalak ile eski milletvekili Abdulkadir Karaduman genel başkan adaylığı için adı geçen siyasetçiler.
Gazete Duvar'ın haberine göre partililer genel başkan aday belirleme sürecinde teşkilatların görüşü ve Genel İdare Kurulu üyelerinin etkili olacağını ancak birden fazla adayın liderlik için yarışacağı bir kurultayın sürpriz olmayacağını kaydediyor.
Son Dakika › Politika › Saadet'te değişim kurultayı! Temel Karamollaoğlu aday olmayacak, koltuğu için yarışacak 5 isim var - Son Dakika
CHP'nin Yerel Yönetimler Çalıştayı, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla tamamlandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi yeni döneminde ilk toplantısını gerçekleştirdi. CHP Büyükşehir Grup Başkan Vekilliğine yeniden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler seçildi. Mecliste Encümen ve İhtisas Komisyonlarına üye seçimi yapıldı ve 2023 yılı Faaliyet Raporu görüşülerek oylamaya sunuldu. Burhaniye Belediyesi Meclis üyeleri de Büyükşehir Belediyesi Komisyon üyeliklerine seçildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde uyuşturucu madde imalat ve satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-13' operasyonlarında 194 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda toplamda 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği İstanbul'daki görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Hamas lideri İsmail Heniyye dikkat çeken ifadeler kullandı. Heniyye, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ı 'Ulusal kurtuluş hareketi' olarak tanımlayan ve Kuvayi Milliye'ye benzeten açıklaması şüphesiz ki, bizim ve Filistin halkı için övünç kaynağıdır" dedi.
Ünlü şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti çatısı altında Safranbolu Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı ancak kazanamadı. Peker, seçim sürecinden sonra yaptığı açıklamada siyasetin herkesin hakkı olduğunu ve kaybetmekten çekinmediğini belirtti. Aday olduğu takdirde Safranbolu'yu kültür kenti yapmayı hedeflediğini söyleyen Peker, her zaman kazanmanın mümkün olmadığını ifade etti.
Batı Trakya'daki Dostluk, Eşitlik, Barış (DEB) Partisi ile Avrupa Hür İttifakı (EFA) Gümülcine'de ortak bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu ve diğer konuşmacılar, Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarına dikkat çekti ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacaklarını belirtti. DEB'in kurulma amacının azınlık haklarına çözüm bulmak olduğunu vurgulayan Asafoğlu, EFA'nın desteğiyle Yunanistan'daki haksızlıkları tüm Avrupa'ya duyurabildiklerini ifade etti.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Gülşah Durbay, belediyenin hiçbir geliri olmadığını ve borçlarının büyük olduğunu açıkladı. Durbay, kreş çalışmalarına başladıklarını da belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye meclisinde Türk bayrağının kaldırılmasıyla tepkilerin odağına oturan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında da benzer görüntülerle karşılaşıldı.
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