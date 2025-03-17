Saakaşvili'ye 4.5 yıl daha hapis cezası

Gürcistan'da 1 Ekim 2021'den beri hapiste olan 57 yaşındaki eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye sınırı yasa dışı şekilde geçtiği gerekçesiyle 4.5 yıl daha hapis cezası verildi.

Gürcistan'da 1 Ekim 2021'den beri hapiste olan 57 yaşındaki eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, geçtiğimiz hafta yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Saakaşvili bu hafta da 2021 yılında ülkeye giriş yaparken sınırı yasa dışı şekilde geçtiği davada suçlu bulundu. Saakaşvili'nin Tiflis Şehir Mahkemesinde 2021'de sınırı yasa dışı geçmekten yargılandığı davada karar açıklandı. Avukatı, Saakaşvili'nin 4.5 yıl daha hapis cezasına çaptırıldığını ve 3 yıl süreyle devlet memuru olarak çalışma hakkından mahrum bırakılacağını duyurdu.

Suç işlemediğini savunan Saakaşvili, verilen cezayı "yasadışı" ve "adaletsiz" olarak nitelendirdi. Sosyal medya hesabından bir görüntü paylaşan Saakaşvili, "Ne olursa olsun, sonuna kadar savaşacağım" dedi.

Yolsuzluktan 9 yıl hapse mahkum edilmişti

Gürcistan'da 1 Ekim 2021'den beri hapiste olan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin yolsuzluk nedeniyle Tiflis Şehir Mahkemesi'nde yargılandığı davada geçtiğimiz hafta karar çıkmıştı. Hakim Badri Koçlamazaşvili, Saakaşvili'yi Mayıs 2009 ile Şubat 2013 arasında devlet bütçesinden lüks oteller, kozmetik işlemler ve tasarım kıyafetler de dahil olmak üzere kişisel harcamalar için 9 milyon lari (yaklaşık 5.4 milyon dolar) tutarında parayı zimmetine geçirmekten suçlu bulmuştu. Saakaşvili, devlete ait bütçe fonlarını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. 2022'den bu yana bir klinikte tedavi gören Saakaşvili duruşmaya katılmamıştı.

Resmi harcamalar olduğunu savunmuştu

Saakaşvili, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kötüye kullandığı iddia edilen paraların "cumhurbaşkanlığı ofisinin resmi harcamaları" olduğunu savundu. Suçlamaları reddeden ve masrafların meşru olduğunu savunan Saakaşvili, kararı "siyasi zulüm" olarak nitelendirmişti.

Saakaşvili döneminde Gürcistan Devlet Güvenlik Özel Servisi Başkanı olan Teimuraz Janaşia da aynı davada suçlu bulundu ve görevi kötüye kullanmaktan 300 bin lari (108 bin dolar) para cezasına çarptırılmıştı.

Daha önce 6 yıl hapse mahkum edilen Saakaşvili 5 yıl daha cezaevinde yatacak

2004-2007 ve 2008-2013 yılları arasında cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Saakaşvili, 2005'te muhalif milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü ve bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 2018'de toplam 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Saakaşvili, görev süresinin dolmasının ardından yurt dışına çıkmış, hakkındaki kararlara rağmen 8 yıl sonra 1 Ekim 2021'de Gürcistan'a dönmesinin ardından tutuklanarak hapishaneye gönderilmişti. İki kez açlık grevi yapan Saakaşvili, 12 Mayıs 2022'de Tiflis'teki "Vivamedi" kliniğine getirilmişti. Saakaşvili klinikte kalmaya devam ederken, son mahkeme kararına göre 1 Ekim 2021'den bugüne kadar geçen hapis cezası infaz edilmiş sayılacak ve 5 yıl daha hapis yatacak.

Hakkında iki dava daha bulunuyor

Mihail Saakaşvili'nın ayrıca 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, televizyon kanalı İmedi'nin kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak suçlamalarıyla yargılandığı davası devam ediyor. - TİFLİS