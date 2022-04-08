"Sadece 21 bin TL'lik kahvaltı" demişti: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Millet yatağa aç giriyor - Son Dakika
Üye Girişi

"Sadece 21 bin TL'lik kahvaltı" demişti: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Millet yatağa aç giriyor

08.04.2022 10:39

AK Parti'nin Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk'un paylaştığı sahur yemeği görüntüleri büyük tepki çekmişti. Belediye Başkanı Savcı Sayan ise "21 bin liralık kahvaltıyı çok görmüşler" sözleriyle sahuru savunmuştu. Sayan'ın bu sözleri de tepkilere neden oldu. Sayan'ın paylaşımının altına yapılan yorumlarda "Millet yatağa aç giriyor" denildi.

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk tarafından paylaşılan sahur yemeği görüntüleri parti içinde büyük tartışma yarattı. Tepkilerin ardından silinen sahur görüntülerinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yapılan etkinlikte verilen kahvaltı tabaklarının faturasını paylaştı.

Bir video yayınlayarak gelen tepkilere yanıt veren Sayan, "Dün gece 600-700 kişiyle sahur programı yaptık. Coşkulu bir sahur programıydı. Gençlerimiz eğlendi. Kendi müzikleriyle coştu. Gençler delikanlıdır. Gençler coşkuludur. Ama Kürt gençlerine sadece cezaevlerini ve dağları layık görenler bu coşkulu toplantıdan rahatsız olmaya başladılar. Sosyal medyada kahvaltının maliyeti üzerinden bize yüklenmeye çalışıyorlar. Kahvaltının maliyeti 21 bin lira. CHP'nin Antalya'da yapmış olduğu son kampın maliyeti 5 milyon" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİ BOMBARDIMANINA TUTTULAR

Savcı Sayan'ın paylaşımının altına kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

- Mevzu yemek yiyen insanlar değil halk fakirleşip çaresiz haldeyken sizlerin lüks ve şatafattan asla vazgeçmemenizdir.

- 21.000 lira... O davette en az 500 kişi var, kişi başı 40.50 lira.. Çok iyiymiş böyle şatafatlı sahurlar bu fiyata ise insanlar neden gram ile kahvaltılık alırlar ki, gidip her sahur orda yesinler.

- 21 bin lira olduğuna inanmıyorum bu bir. İkincisi sıkışınca Türk-kürt mevzusuna sığınıp saçma saçma konuşuyorsunuz. Üçüncüsü velevki 21 bin. Neden bilader neden? Oradakiler cebinden ödediyse sorun yok banane... Neden belediye ödüyor?

- Savcı bey, kendi tabanınız görüntüleri eleştiriyor, siz aklamaya çalışıyorsunuz. Bu kadar halktan kopmanız hayra alamet değil.

- İşi yine Kürt kimliğine bağladın kimsenin Kürtleri farklı gördüğü yok. Burada tepki enflasyon cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken, halk kuru ekmeğe muhtaçken sizin şatafatlı eğlenceleriniz. Bu depinmenin suyu nereden geliyor.

- Olayın Kürt ile ne alakası var. Millet aç yatağa giriyor. 20 bin liracıkmış biz de inandık.

YORUMLAR
500
Tepki çeken sahur görüntülerine AK Partili Belediye Başkanından '21 bin lira' savunması: Çok gördüler Tepki çeken sahur görüntülerine AK Partili Belediye Başkanından '21 bin lira' savunması: Çok gördüler AK Parti Gençlik Kolları'ndan tepki çeken sahur paylaşımı! Hemen kaldırılması istendi AK Parti Gençlik Kolları'ndan tepki çeken sahur paylaşımı! Hemen kaldırılması istendi

Savcı Sayan, AK Parti, Savcı, Ağrı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Sadece 21 bin TL'lik kahvaltı' demişti: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Millet yatağa aç giriyor - Son Dakika


Son Dakika
10:46 "Tencere alana arsa hediye " kampanyasına katıldı, dolandırıcıların kurbanı oldu
10:39 "Sadece 21 bin TL'lik kahvaltı" demişti: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Millet yatağa aç giriyor
10:25 Türkçe paylaşım yapan Amerikalı şarkıcı Halsey, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu
10:23 Taksici ile yolcu arasında "kapıyı sert kapattın-telefonda konuştun" kavgası sokağa taştı
10:21 Yer: İzmir! İftar vakti gelip fırının 100 bin TL'lik kasasını çaldılar
10:15 Roma, Norveç takımına elenince sıralamada gerileyen Türkiye Avrupa ligine temsilci gönderemiyor
10:12 "Evlatlarımızın beslenme hakkı için gideceğim" demişti: CHP Lideri Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu'ndan içeri alınmadı, kapıda açıklama yapıyor
10:06 En zengin 10 Türk belli oldu! Murat Ülker zirvede
00:16 Birce Akalay Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddialarına açıklık getirdi: İmkansız
09:47 Gözler saat 10.00'da: Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na gidiyor: İçeri alınacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 10:51:36. #1.11#
SON DAKİKA: "Sadece 21 bin TL'lik kahvaltı" demişti: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Millet yatağa aç giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement