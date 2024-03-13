Sağlık Bakanı Koca, Yan Dal Uzmanlığı İçin Mecburi Hizmet Düzenlemesi Yapılacağını Açıkladı

Politika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle yan dal uzmanlığıyla ilgili mecburi hizmet çok gündeme getirilir. Mecburi hizmetin yarısını tamamlamadıkça başlamıyorsunuz yan dal uzmanlığına. Biz, mezun olduktan sonra imtihanı kazanan, yan dal uzmanlık sınavını kazanan arkadaşlarımızın mecburi hizmetin yarısını tamamlamayı beklemeden başlayabilecekleri şekilde bir düzenlemeyi yakında getirmiş oluyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bolu'ya gelen Bakan Koca, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla selamlaştı.

Dükkanları gezerek esnafla fotoğraf çektiren Koca, yerel seçimlerde AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol için destek istedi.

Ardından Hükümet Meydanı'nda bulunan AK Nokta'ya giden Koca, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Temasları kapsamında Valiliği ziyaret eden Koca, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Erkan Kılıç ile makamında görüştü.

Daha sonra Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Koca, hastane personeliyle fotoğraf çektirdi.

Bakan Koca, gazetecilere, Bolu'da bir 340 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinin bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ama giderek eskidiğini de biliyoruz. Bolu'nun ihtiyaçlarının da daha da arttığını biliyoruz. Bu çerçevede inşaatı devam eden 250 yataklı Fizik Tedavi Hastanemiz şu an yüzde 30 seviyesinde. Bir diğer hastanemiz ise Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi. Bununla ilgili de haftaya, ayın 20'sinde ihalesi yapılmış olacak. 47 bin metrekarelik kapalı alanlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi var. Fizik Tedavi Hastanesi de 64 bin metrekare kapalı alanlı, büyük bir hastane."

Koca, Bolu'da talebin artmasıyla yatak kapasitesinin daha da artırılması gerektiğini bildiklerini dile getirerek, "Bu çerçevede eski devlet hastanesinin olduğu yere 150 yataklı Ruh ve Sinir Hastanesi ile birlikte ilave 600 yataklı şehir hastanesi konseptinde bir hastane çalışmamız var. Dolayısıyla o durumda 1000 yatağın üzerinde olabilecek, eğitim ve araştırma hastanesi fonksiyonuyla hizmet verecek bir hastaneye sahip olmuş olacağız. Bunu geciktirmeden hızla yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yan dal uzmanlığıyla ilgili düzenlemeler yapıldı"

Yan dal uzmanlığı konusuna değinen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yan dal uzmanlığı ile ilgili yüzde 50'ye yakın başvurularda boş olan alanlarımız söz konusuydu. Bununla ilgili birtakım düzenlemeler yapıldı. Kanun maddesi Meclisten geçti. Özellikle tavan ücrette bir artış söz konusu oldu. İlave olarak bir taban ilavesi yapılmış oldu. Bunun dışında önümüzdeki dönemde Meclis açıldıktan sonra sağlık paketinin içerisinde düşündüğümüz, öneri olarak düşündüğümüz bir durum daha var. Özellikle yan dal uzmanlığıyla ilgili mecburi hizmet çok gündeme getirilir. Mecburi hizmete; uzmanlıktan sonra imtihana girebiliyorsunuz. Ama mecburi hizmetin yarısını tamamlamadıkça başlamıyorsunuz yan dal uzmanlığına. Biz, mezun olduktan sonra imtihanı kazanan, yan dal uzmanlık sınavını kazanan arkadaşlarımızın mecburi hizmetin yarısını tamamlamayı beklemeden başlayabilecekleri şekilde bir düzenlemeyi yakında getirmiş oluyoruz."

Koca, bu düzenlemenin önemli olduğunu düşündüğünü dile getirerek, "Pratisyenken nasıl uzmanlık sınavını kazandığınızda başlıyorsanız ve devamındaki mecburi hizmetten sorumlu değilseniz benzer şekilde uzmanlık sonrası da kazandığınız yan dal uzmanlığında mecburi hizmetin devamından sorumlu olmayıp hemen başlama imkanı verilmiş olacak. Bu son derece önemli olacak. Yan dal uzmanlığına, zaten şu an yapılan düzenlemeyle iki hafta önceki imtihanda yüzde 100 doluluk söz konusu oldu. Bu düzenlemeyle özellikle mecburi hizmet beklentisinin de önemli oranda, yan dal uzmanlığına tercihi daha da artıracağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Bolu PET-CT'ye kavuşacak"

Konuşmasının ardından AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol ile sohbet eden Bakan Koca, Bolu'nun PET-CT ihtiyacının olduğunu belirterek, "Nüfusa bakıldığında aslında ihtiyaç yok gibi görünüyor. Ama Düzce dahil olmak üzere birçok hasta Bolu'ya geldiği için Bolu'ya PET-CT'yi planlıyoruz. Muhtemelen birkaç ay içerisinde PET-CT'yi de doğrusu hizmet alımıyla değil, kendi imkanlarımızla alımı daha çok önceliklemek istiyorum, satın alma süreçlerini hızla başlatmış olacağız. Bolu PET-CT'ye kavuşacak inşallah." diye konuştu.

Bakan Koca'ya temaslarında AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol ve partililer eşlik etti.