Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Şanlıurfa'yı sağlık üssü yapacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Şanlıurfa'yı sağlık üssü yapacağız"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Şanlıurfa\'yı sağlık üssü yapacağız"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye'nin 61 yıllık esaret rejiminden kurtulup özgürleşmesinden dolayı memnun olduklarını belirterek, "Onlara her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacaktır.

19.12.2024 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye'nin 61 yıllık esaret rejiminden kurtulup özgürleşmesinden dolayı memnun olduklarını belirterek, "Onlara her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacaktır. Bugün Suriyeli komşularımıza Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ensar olarak yardım ettik, etmeye de devam edeceğiz. Sağlık hizmetleri konusunda yeniden yapılanmalarına her zaman destek vereceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık hizmetlerinin kalitesini yerinde incelemek, vatandaşların ve sağlık çalışanlarının taleplerini dinlemek için Şanlıurfa'ya geldiğini belirten Memişoğlu, kentte 21 bin 437 sağlık çalışanıyla hizmeti en iyi şekilde vermeye çalıştıklarını söyledi.

Şanlıurfa Şehir Hastanesi'ne kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bu yana sağlıkta dönüşüm ile Türkiye'nin dünyaya örnek bir ülke olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Biz şimdi yeniden koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programını başlattık. Bu çerçevede Şanlıurfa'mıza sağlık hizmetlerini, en iyi şekilde sunmak için hem yatırımlarımızla hem insan gücümüzle desteklemeye çalışıyoruz. Bugün sağlık olarak Türkiye'de birçok yatırım yaptık. Aynı şekilde Şanlıurfa'da da birçok yatırım yaptık. En önemli yatırımımız şu anda inşaatı yüzde 80 bandına yaklaşmış bin 700 yataklı şehir hastanemiz. Şehir hastanemizin inşaatı süratle devam ediyor. İnşallah 2025 sonu itibarıyla Şanlıurfa'mızı şehir hastanesine kavuşturacağız. 2026 başından itibaren de vatandaşlarımıza hizmete başlayacak" dedi.

Şanlıurfa'da 22 yılda sağlık alanında 126 projeyi hayata geçirdiklerini, bugün ise 11 projenin devam ettiğini anlatan Bakan Memişoğlu, kentte 13 devlet hastanesi, 1 üniversite hastanesi, 2 ağız ve diş sağlığı hastanesi, 2 diş ağız ve diş sağlığı merkezi ile 6 özel hastanenin bulunduğunu aktardı.

Kentteki temasları çerçevesinde UMKE deposunu da ziyaret ettiklerini hatırlatan Memişoğlu, "UMKE deposu gerçekten bütün afetlerde, acil durumlarda her türlü sağlık hizmeti sunabilecek. Burada depolamasından laboratuvarına kadar, anestezi cihazından röntgen cihazına kadar her şeyin hazır halde olduğu, özel acil durumlarda müdahale edip hastane ve sağlık hizmetini sunabilecek ekiplerimiz mevcut. Onlara teşekkür ediyorum. UMKE, bugün Suriye'deydi biliyorsunuz. Sağlık hizmetleri anlamında AFAD'ımızla beraberdiler" şeklinde konuştu.

"Suriye'de her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacaktır"

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından sağlık alanında her türlü desteği vermeye çalışacaklarını da belirten Memişoğlu, "Komşumuzun 61 yıllık esaret rejiminden kurtulup özgürlüğüne kavuşmasından çok memnunuz. Onlara her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacaktır. Bugün Suriyeli komşularımıza Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ensar olarak yardım ettik, etmeye de devam edeceğiz. Sağlık hizmetleri konusunda yeniden yapılanmalarına her zaman destek vereceğiz. O nedenle de bunu hiçbir zaman görev gibi değil, inancımız gereği yapıyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kemal Memişoğlu, Yerel Haberler, Sağlık Bakanı, Politika, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 'Şanlıurfa'yı sağlık üssü yapacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:59:08. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Şanlıurfa'yı sağlık üssü yapacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.