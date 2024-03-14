Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Dünyada hiçbir sağlık sisteminin geçmişiyle bugünü arasında böyle bir fark yok' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Dünyada hiçbir sağlık sisteminin geçmişiyle bugünü arasında böyle bir fark yok'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: \'Dünyada hiçbir sağlık sisteminin geçmişiyle bugünü arasında böyle bir fark yok\'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ağrı'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanında kaydettiği gelişmeleri vurgulayarak, 'Dünyada hiçbir sağlık sisteminin geçmişiyle bugünü arasında böyle bir fark yok' dedi. Koca, ayrıca Ağrı'da yeni hastaneler ve sağlık merkezleri açıldığını ve hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

14.03.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastaların, hastanede rehin kalmasına tanık olduk. Bugün uçak ambulanslardan konuşuyoruz. Paletli ambulanslar kar, kış, yokuş demeden hastalara ulaşıyor. Dünyada hiçbir sağlık sisteminin geçmişiyle bugünü arasında böyle bir fark yok." dedi.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ağrı'daki Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen miting öncesi yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in yakın tarihinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği önemle, ilk kez ülke insanının sağlık hizmetlerinde layık olduğu seviyeye kavuştuğunu söyledi.

Sağlığın, insan saadetinin temelinin yanı sıra aynı zamanda gelişmenin, ilerlemenin, güçlü bir toplum olmanın da şartı olduğunu dile getiren Koca, "Sağlık yoksa, insan hayallerinden uzaktır. Sağlık varsa, gayret sahibi ve muktedirdir. Cumhurbaşkanımızla hem bir açılış hem de sizlerle aynı havayı teneffüs etmek için buradayız. Yapılanların heyecanını paylaşmak ve yeni hizmet taleplerinizden ilham almak istiyoruz. Bunun için buradayız. Bizler hizmet verirken, yatırım yaparken, adil şekilde herkesin beklentilerini, ihtiyacını karşılama amacındayız." diye konuştu.

Koca, Türkiye'nin sağlık alanında kaydettiği gelişmeyle insanına en nitelikli hizmeti sunan ülkeler arasında üst sıralarda olduğunu vurgulayarak, "Eskiden tedaviye ulaşmak, nice eziyete göğüs germek anlamına geliyordu. Hastaların, hastanede rehin kalmasına tanık olduk. Bugün uçak ambulanslardan konuşuyoruz. Paletli ambulanslar kar, kış, yokuş demeden hastalara ulaşıyor. Dünyada hiçbir sağlık sisteminin geçmişiyle bugünü arasında böyle bir fark yok." ifadesini kullandı.

"Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini hizmete açıyoruz"

Son 22 yılda diğer illerde olduğu gibi Ağrı'da da modern sağlık altyapısı kurduklarını anlatan Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Ağrı'da devlet hastanesi sayısı 7, toplam yatak kapasitesi ise 280 idi, bu eskimiş hastanelerin yerine her ilçede 1, il merkezinde 2 olmak üzere yeni 9 hastane yaptık. 400 yataklı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanemiz dahil olmak üzere yatak kapasitemiz 873'e ulaştı. Mevcut aile sağlığı merkezlerimizi yenileyip sayılarını 52'ye yükselttik. Biri Ağrı merkezde diğeri ise Doğubayazıt ilçesinde olmak üzere 2 ağız diş sağlığı merkezini hizmete açtık. Bugün ise 50 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini hizmete açıyoruz. Ağrı'ya hayırlı olsun. Ağrı'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine ek olarak maliyeti yaklaşık 692 milyon lirayı bulacak olan 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesinin inşasına başladık. Süratle tamamlayarak hizmetinize sunacağız."

Sağlık Bakanı Koca, ülke insanına layık olabilmek için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirterek, "Milletimize daha çok hizmet üretmek için önümüzde bir fırsat ve tercih günü var. 31 Mart günü tercihinizi Türkiye Yüzyılı'ndan yana yapacağınızdan eminim. Türkiye'nin inşa ve ihya sürecinin devamı, Ağrı'nın ihyası için tercih bellidir. Mübarek ramazan ayının rahmet ve bereketi üzerinize olsun." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Dünyada hiçbir sağlık sisteminin geçmişiyle bugünü arasında böyle bir fark yok' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:55 Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi
14:16 Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada Pilot paraşütle kurtuldu Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada! Pilot paraşütle kurtuldu
13:16 Konya’da Türk Yıldızları’na ait askeri eğitim uçağı düştü Pilot kurtuldu, 1 şehit var Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var
13:01 Batman’da yeni belediye binasına ’’Büyükşehir’’ tabelası Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar Batman'da yeni belediye binasına ''Büyükşehir'' tabelası! Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar
11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
15:28 Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 8 Mart haftasında 386 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Mart haftasında 386 milyon dolar azaldı
15:22 Yeşilçam filmlerinin ünlü yapımcısı Arif Keskiner için cenaze namazı kılındı Yeşilçam filmlerinin ünlü yapımcısı Arif Keskiner için cenaze namazı kılındı
15:00 DEVA Partisi’nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi
13:55 Kate Middleton, İngiltere’nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi Kate Middleton, İngiltere'nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi
13:12 Yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı Yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı
13:09 Reina’nın işletmecisi Mehmet Koçaslan’ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti
12:47 Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu
12:37 İsrail Gazze’de insani yardım bekleyenlere ateş açtı: 6 ölü, 83 yaralı İsrail Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açtı: 6 ölü, 83 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 15:57:43. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Dünyada hiçbir sağlık sisteminin geçmişiyle bugünü arasında böyle bir fark yok' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement