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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul Fatih Camisi'nde saldırıya uğrayan imam ve cemaatin durumunu açıkladı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul Fatih Camisi'nde saldırıya uğrayan imam ve cemaatin durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Fatih Camisi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan imam Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'in tedavilerinin sürdüğünü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi. Bakan Koca, saldırıyı kınayarak Usta ve Erdem'e acil şifa diledi.

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul Fatih Camisi\'nde saldırıya uğrayan imam ve cemaatin durumunu açıkladı
09.01.2024 - 13:13,
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Fatih Camisi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan imam Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'in tedavilerinin sürdüğünü, hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralanan Usta ve Erdem ile cami cemaatine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Olayın ardından, üç yerinden yara alan Usta'nın Bezmialem Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındığını belirten Koca, halen yoğun bakımda olan Usta'nın yarın servise çıkarılmasının planlandığını aktardı.

Bir yerinden yara alan Erdem'in tedavisinin ise kaldırıldığı Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde devam ettiğini, damarlarında zedelenme ve aktif kanamanın bulunmadığını kaydeden Koca, "İki hastamızın da durumunda hayati bir tehlike yok. Tedavilerini yakından takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, güven ve teslimiyet mekanı olan ibadethanede, camide yaşanan son derece üzücü olay sebebiyle tüm şiddet olaylarını kınamanın, şiddete karşı tavır almanın herkesin boynunun borcu olduğunu belirterek, Usta ve Erdem'e acil şifa diledi.

Kaynak: AA
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