Sağlık Bakanı Koca, Konya\'da yeni sağlık yatırımlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Konya mitinginde yaptığı konuşmada, "Konya'da yeni sağlık yatırımlarına devam ediyoruz. 500 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesini Konya'mızda yapıyoruz. İkinci müjdemiz de bin yatak kapasiteli şehir hastanesi konseptinde inşa edeceğimiz yeni hastane" dedi.
Şehir Meydanı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Konya mitinginde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devletin Türkiye'de 22 yıldır milletin dertlerine çare olduğunu, hükümetlerin halka ufuk açtığını söyledi. Türkiye'nin artık eski kalıplara sığmadığını ifade eden Bakan Koca, "Çünkü Türkiye'yi, Türkiye'ye inananlar yönetiyor. Fikriyle, devrim gibi eserleriyle Türkiye'yi yeni Türkiye yapan Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Türkiye Yüzyılı için yanındayız. Her birimiz yol arkadaşıyız. Yakın tarihimizin bir dönemi hasar, bir dönemi ise eser dönemidir. Eser dönemi 22 yıldır devam eden dönemdir. Eserinin en büyük sonuçlarından biri sağlık alanındadır. Sağlık alanında bugün en ileri ülkeler arasındayız. Hastanelerimizin, tıbbi teknolojimizin dünyada örneği yok değil ama çok az. Dahası var; insanımıza en kapsamlı sağlık hizmetini geri ödeme, yani sigorta kapsamında sunan ülke biziz. Ülkede devrim niteliğindeki değişimler Cumhurbaşkanımızın iradesiyle oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yönü geleceğe çevrildi. Hasar dönemine son verildi, eser dönemi başladı" şeklinde konuştu.
Konya'ya 2 yeni hastane
Eserin irade ve istikrar istediğini kaydeden Bakan Koca, Konya'nın son 22 yılın eserler ve hizmetler şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Konya'da hekim ve sağlık çalışanı sayısının 5 kat artarak 22 bin 440'a, 2002'de 350 olan uzman hekim sayısının bin 496'ya, diş hekimi sayısının 69'dan 391'e, hemşire sayısının 860'tan 6 bin 684'e yükseldiğini ifade eden Bakan Koca, "Konya merkezi ile ilçelerimizde 37'si hastane, 5'i ağız ve diş hastanesi ve merkezi, 71'i birinci basamak sağlık tesisi olmak üzere toplam 140 sağlık yatırımını tamamlayarak hizmetinize sunduk, yeni hizmetlerimizle yatak kapasitemizi 3 bin 508 arttırdık. Konya'da yeni sağlık yatırımlarına devam ediyoruz. Toplam değeri 2 milyar 810 milyon lirayı bulan 17 sağlık tesisini süratle tamamlayarak hizmetinize sunacağız. Bunları 62 sağlık yatırımı izleyecek. Meram'ın Ateşbaz-ı Veli Mahallesi'nde, Türkiye'de öncelikle 5 ilde yapılmasını planladığımız ve bunlardan birinin de Konya'mızın olduğu 500 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesini Konya'mızda yapıyoruz. İkinci müjdemiz de bin yatak kapasiteli şehir hastanesi konseptinde inşa edeceğimiz yeni hastane. Bu hastane ise Meram Millet Bahçesi'nin karşısında Dutlukır bölgesinde bulunan askeri alanda yapılacaktır. Bu yıl içinde yatırımı alındı, çok yakın zamanda yatırım ihalesine de başlamış olacağız. Konya'mıza ikinci şehir hastanemiz şimdiden hayırlı olsun" dedi. - KONYA
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