Sağlık Bakanı Koca: Tetkiklerde de Onaylı Randevu Sistemi devreye girecek

Politika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'dan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de Onaylı Randevu Sistemi'nin devreye gireceğini açıkladı.

Bakan Koca, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Hastaneleri ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunuyorsunuz. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne ilişkin toplantılarınız devam edecek mi?" sorusu üzerine Koca, ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

Perşembe günü Çam ve Sakura Hastanesi'nde olacağını bildiren Koca, "Bir aylık zaman diliminde artan kapasitelerin ve sorunların ne kadarının çözülebildiği, bundan sonra hangi tedbirlerin alınması gerektiğiyle ilgili klinik hocalarımız, asistan arkadaşlarımızla birlikte koordinasyon kurulumuzla değerlendirme yapmış olacağız. Toplantılar devam edecek." diye konuştu.

Bakan Koca, Onaylı Randevu Sistemi'ndeki memnuniyet oranına ilişkin soruya, "Onaylı randevu dönemi bir ayını tamamlıyor. Bayramdan sonrası için onaylı randevu sürecinin bir aylık sonuçlarını koordinasyon kurulu ile birlikte medyaya açıklamış olacağız. Bir aylık zaman diliminde bu uygulamanın getirdiği faydaları ve bundan sonrası için neler yapılması gerektiğini rakamlarla detaylı anlatmış olacağım." karşılığını verdi.

Sistemin devreye girmesiyle şikayetlerin önemli oranda azaldığını vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Bir iki branşta sorunun azalmakla birlikte devam ettiğini ve önümüzdeki dönemde bu sorunların da giderek azalacağını söyleyebilirim. Tetkiklerle ilgili de benzer şekilde onaylı bir döneme geçme hazırlığı içindeyiz. Bayramdan sonra peyderpey tetkiklerle ilgili de randevulu onay sisteminde olduğu gibi bir gün önceden aranarak bir onay sistemi devreye girecek. Özellikle tetkiklerle ilgili hem insan kaynağı boyutu hem fiziki şartlar hem de teknik altyapı yer yer tamamlanarak daha erken dönemde tetkiklerin sonuçlandırılmasını hedeflemiş oluyoruz."

Bakan Koca, hangi tetkiklerle ilgili randevu sisteminin devreye gireceğine yönelik bir soruyu şöyle yanıtladı:

"MR, tomografi, kolonoskopi hatta ameliyatlar dahil olmak üzere randevu verdiğimiz bütün tetkiklerle veya müdahalelerle ilgili onay sistemini devreye alarak ilgili tetkik veya müdahaleye vatandaşımızın bir sonraki gün gelmeme durumu söz konusu ise bir başka vatandaşımızı, hastamızı erken dönemde çağırarak o müdahale veya tetkiki yapma imkanı sağlamış olacağız. Bütün randevu verdiğimiz alanlar için bunu gündeme almak istiyoruz."

"Onaylı Randevu Sistemi'nde bir aylık dönemde nasıl bir tablo ortaya çıktı?" sorusu üzerine Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"Rakamları şimdi söylemek istemiyorum ama bildiğiniz gibi iki önemli sorun vardı. Bir, randevuya sadakat oranı, iki, randevuların son saatlerde iptal edilebilmesi ve bir başkasına o randevunun verilememe durumuyla karşı karşıya kaldığımız büyük bir atıl kapasite vardı. Yüzde 30'lara yakın bir atıl kapasite vardı. Bu kapasitesinin vatandaşımızın da bu dönemde gerçekten sağduyusu ve sadakati ile giderek azaldığını ve yüzde 90'ların üzerine çıktığını söyleyebilirim. Ama bir aylık net rakamları bayramdan sonraki toplantıda inşallah. Vatandaş sadakat gösterdi. Gerçekten bu dönemde hekim arkadaşlarımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızın da üzerine düşen fedakarlığı, gayreti gösterdiğini özellikle söylemek istiyorum. Hem vatandaşımıza hem çalışanlarımıza buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum."

Bakan Koca, son günlerde kuduz vakalarında artışın söz konusu olup olmadığına ilişkin soruya da "Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Tedbir ötanazi mi olmalı, açıkçası insani olarak gönlüm ötanaziden taraf değil." karşılığını verdi.