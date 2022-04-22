Sağlık Bakanı Koca'ya Adıyaman'da yoğun ilgi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'ya Adıyaman'da yoğun ilgi

ADIYAMAN - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Adıyaman Valiliği ziyareti sonrasında Adıyaman Merkez Ulu Camiye geçen Bakan Fahrettin Koca, burada vatandaşlarla birlikte Cuma Namazı kıldı. Cuma Namazı sonrasında esnafları tek tek gezen Bakan Koca, esnaflardan yoğun ilgi gördü. Esnaflar pandemi sürecini oldukça güzel yürüten Bakan Koca'ya çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yolda yürüyen vatandaşlarla da sohbetler eden Bakan Koca, vatandaşlarla selfie çekmeyi de ihmal etmedi. Esnaf ziyaretleri sonrasında Bakan Fahrettin Koca daha sonra AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına geçti. Bakan Koca, burada da partililerle bir araya gelerek sohbet etti. Partide yapılan görüşmeler daha sonra basına kapalı bir şekilde devam etti.