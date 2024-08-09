Sağlık Bakanı Memişoğlu Ankara'daki feci kaza hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Politika

Sağlık Bakanı Memişoğlu Ankara'daki feci kaza hakkında açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Memişoğlu Ankara\'daki feci kaza hakkında açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ankara'da meydana gelen trafik kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. Bakan Memişoğlu ayrıca Adıyaman'da yapımı devam eden hastaneler hakkında bilgi verdi.

09.08.2024 13:47
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sabahın erken saatlerinde Ankara'da meydana gelen feci kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir dizi ziyaret için Adıyaman'da bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Ankara'da yaşanan feci kazayla ilgili basın açıklaması yaptı. Memişoğlu, "Ankara'da elim bir trafik kazası oldu ve 36 vatandaşımız etkilendi. Maalesef bunların 9'u rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Geriye kalan 27 kişi hastanelerde 5'inin durumu kritik ve tedavileri devam etmekte" dedi.

"Ekim ayında 300 yataklı hastanemizi hizmete sunacağız"

Deprem yaralarını sarmak ve deprem sonrası verilen sağlık hizmetlerini değerlendirmek amacıyla Adıyaman'a geldiklerini dile getiren Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Sabah yönetici arkadaşlarımızla, rektör hocamızla, valimizle bir toplantı yaptık. Vekillerimizle sahayı dolaştık, sorunları inceledik. Adıyaman sağlıkla ilgili yaralarını sarmaya devam ediyor. İnşallah Ekim ayında bu 300 Yataklı Hastanemizi hizmete sunacağız. Bu da sağlık hizmetlerini baya rahatlatacak ve deprem öncesindeki yatak oranlarımıza ulaşmış olacağız. Bunun yanında kent merkezinde 150 yataklı bir hastanemizin de inşaatı devam etmekte. Bunun yanında şehrin Batı bölgesinde hastane planlamamız var. Bunu da inşallah yakın zamanda planlayıp hedefimize ulaşacağız. Bunun yanında ilçelerimizdeki hastanelerde sağlık hizmetleri de devam ediyor. Sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Adıyaman yaralarını sarmaya devam ediyor. Ölenlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza şifalar diliyorum. Allah bir daha bizlere öyle acılar göstermesin. Temel sağlık hizmetleri başta olmak üzere eczanesinden diş hekimliğine hastanesinden koruyucu sağlık hizmetine kadar hepsini daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Onun için hep beraber uğraş içerisindeyiz. Milletimizden de destek istiyoruz. Özellikle bağımlılık gibi, kilo gibi, hareketsizlik gibi etkenlerden uzak durmalarını istiyoruz, iyi beslenmelerini istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Memişoğlu Ankara'daki feci kaza hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

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