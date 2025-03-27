Sağlık Bakanı Memişoğlu, Çorum'da hastane açılışına katıldı Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 senede Türkiye sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkesi haline geldi. Bu, iyi sağlık çalışanlarının yanında altyapısı ve büyük yatırımlarla, özveriyle kurulmuş bir sistemin sonucu." dedi.

Memişoğlu, kentte kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ramazan ayının, insanların birbirini anladığı bir ay olduğunu belirterek, katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Sağlık çalışanlarının, başkalarının derdini dinleyip derman olmaya çalıştığını vurgulayan Memişoğlu, Allah'ın yarattığı nadide cana hizmet etmenin kendileri için kutsal bir görev olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de sağlık alanında önemli atılımların yapıldığına dikkati çeken Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 senede Türkiye sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkesi haline geldi. Bu, iyi sağlık çalışanlarının yanında altyapısı ve büyük yatırımlarla, özveriyle kurulmuş bir sistemin sonucu. Bunu biz kovid salgınında da, depremde de gördük. İnsanlar sağlık hizmetlerinin ne kadar iyi olduğunu tartışırken maalesef bazıları dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesinde 'nasıl kötülerim', 'nasıl kötü göstereceğim' çabası içinde oluyor. Bizler, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gece gündüz çalışıyoruz, aşkla koşuyoruz, yorulmuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de 137 ağız ve diş sağlığı merkezi, 44 ağız ve diş sağlığı hastanesi ve 18 şehir hastanesinin bulunduğunu aktaran Memişoğlu, son 5 yılda yalnızca İstanbul'da 300 yatak ve üzeri kapasiteye sahip 28 hastanenin açıldığını hatırlattı.

Toplumun enerjisini bir araya getirmesi, birlikte hareket edip birlikte yürümesi gerektiğini belirten Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıştırıcı, kavga edici taraflarımızı değil enerjimizi bir araya getirmemiz gerekir. Çünkü bu ülkenin gerçekten bu medeniyetin iyi tarafında olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizler iyilik medeniyetiyiz. Hiçbir zaman biz sömürmedik, insanları yok etmedik, katletmedik, onları esir haline getirmedik. Biz, millet olarak hiçbir zaman sömürge veya kapital düzenin bir parçası olmadık. Bizi birbirimize düşürerek, birbirimizle kavga ettirerek, enerjimizi harcatarak, bundan faydalananları iyi bilmemiz lazım. Çünkü bizler bir araya geldiğimiz zaman, çalıştığımız, ürettiğimiz zaman bu medeniyet dünyaya hükmetmiş ve dünya da barış dünyası, iyilik dünyası haline gelmiştir."

Dünyada binlerce canın, çocuğun, annenin katledildiğini, bundan da çıkar elde edilmeye çalışıldığını kaydeden Memişoğlu, "Kapital düzen bu. Biz bunu değiştirme iddiasındayız. 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü bu iddiadır. Onun için bir araya gelip, daha çok çalışıp, daha çok üretmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dünyaya örnek olan sağlık hizmeti sunmanın yanında koruyan, geliştiren, üreten sağlık modeliyle "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programını başlattıklarını anlatan Memişoğlu, şunları paylaştı:

"Artık diyoruz ki sadece hizmet sunmak yetmez, yeni bir şey söylememiz, sağlıkta yeni bilim ve teknoloji üretmemiz gerekir. Üreten sağlık dediğimiz, bilimin, bilginin, fikrin daha sonra ürüne dönüştüğü, sadece pazar değil aynı zamanda üreten bir modele dönüştürmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çorum'un da özellikle sanayi üretimi konusunda çok tecrübesi var. İnşallah bu konuda Çorum'u da tıbbi teknoloji üretebilen, bilim üretebilen hale getireceğiz."

Memişoğlu, Çorum'daki yerel yöneticilerin kendi aralarındaki uyumuyla şehre katma değer sağladıklarını söyledi.

Türkiye'de vatandaşların 3'te 1'inin sigara kullandığını, çocukların telefon, bilgisayar, internet bağımlısı olduğunu anlatan Memişoğlu, vatandaşlardan sağlık sisteminin verimli çalışması için öncelikle sağlıklarına dikkat etmelerini, hastalandıklarında ise ilk olarak aile hekimine başvurmalarını istedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir de konuşmalarında, yeni hastanenin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edilerek yeni hastane hizmete açıldı.

Bakan Memişoğlu, açılış töreninin ardından hastaneyi gezdi.

Törene, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya da katıldı.