Sağlık Bakanı Memişoğlu, KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sağlık Bakanı Memişoğlu, KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Bu topraklar için mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin bayram sevincine yürekten ortak oluyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun."

Kaynak: AA
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiKemal MemişoğluSağlık BakanıPolitikaKıbrısSon Dakika

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi 1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın’dan miras açıklaması Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın'dan miras açıklaması
ABD’de uçuşlar neden durdu Stephen King’in yanıtı uzaylılar ABD'de uçuşlar neden durdu? Stephen King'in yanıtı uzaylılar
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
13:43
Eşine ve 3 çocuğuna kabusu yaşattı Özel harekat devreye girdi
Eşine ve 3 çocuğuna kabusu yaşattı! Özel harekat devreye girdi
13:37
A Milli Takım’da deprem Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı
13:30
Okan Buruk’a kötü haber Fiorentina kararını verdi
Okan Buruk'a kötü haber! Fiorentina kararını verdi
12:41
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi! Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
12:38
Prof. Gürüz’e “midyeci“ soruşturması: Mardinli vekile ne yazmıştı
Prof. Gürüz'e "midyeci" soruşturması: Mardinli vekile ne yazmıştı?
12:10
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 14:02:30. #7.13#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Memişoğlu, KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android