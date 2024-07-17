Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlık sektörünü lokomotif bir sektör haline getirmek istiyoruz - Son Dakika
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Politika

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlık sektörünü lokomotif bir sektör haline getirmek istiyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, sağlık sektörünü hem hizmet hem de teknoloji üretimi açısından lokomotif bir sektör haline getirmek istediklerini belirtti. Memişoğlu, istişare ve ortak akılla hareket ederek en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

17.07.2024 12:34
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sadece hizmet anlamında değil, aslında bilgisini üreten, aynı zamanda buna bağlı teknolojisini üreten sağlık sektörünü lokomotif bir sektör haline getirmek istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğu, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda milletvekillerine bilgi verdi. Bakan Memişoğlu, sağlıkta büyük değişim ve gelişim süreci yaşadıklarını belirterek, "Bugün baktığımız zaman sağlık hizmeti sunumunda en çok ulaşılabilen, her yere ulaşan bir sağlık sistemimiz var. Covid'deki başarı, deprem, büyük bir özveriyi de örnek göstererek dünyaya sağlık anlamında Türkiye'nin çok iyi yerlerde olduğunu gösterdik. Sadece hizmet anlamında değil, aslında bilgisini üreten, aynı zamanda buna bağlı teknolojisini üreten sağlık sektörünü lokomotif bir sektör haline getirmek istiyoruz. Bizler en iyisini yapmaya çalışırken istişareyle, ortak akılla hareket etmek istiyoruz. Ne yaptığını sorgulayan bir Bakanlık olacağız. Her zaman sizin desteğinize, görüşlerinize ihtiyacımız olacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlık sektörünü lokomotif bir sektör haline getirmek istiyoruz - Son Dakika

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