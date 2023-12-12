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Sağlık Bakanı: SP Milletvekili Bitmez'in Durumu Kritik - Son Dakika
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Sağlık Bakanı: SP Milletvekili Bitmez'in Durumu Kritik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SP Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını sürdürdüğünü belirterek, durumunun son derece kritik ve ciddi olduğunu açıkladı.

12.12.2023 - 17:52,
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'i tedavi gördüğü hastanedeki ziyaretinin ardından; "Meclis'te canlandırma dediğimiz resüsitasyon yapıldı. 20 dakikalık bir zaman diliminde de Bilkent Şehir Hastanemize nakli sağlandı. Bu canlandırmaya devam edildi ve hastaneye geldikten sonra anjiyosu planlandı. Yapılan anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü ve devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp-akciğer pompasına bağlandı. Hastamız, kalp-akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının sonunda fenalaşarak bayıldı ve yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Koca, Bitmez'in tedavi gördüğü hastaneye yaptığı ziyaretin ardından açıklama yaptı. Koca, şunları söyledi:

"Meclisimizde Hasan Bitmez vekilimizin bir fenalaşma durumu söz konusu oldu ve erken dönemde kalbi durduğu için Meclis'te canlandırma dediğimiz resüsitasyon yapıldı. 20 dakikalık bir zaman diliminde de Bilkent Şehir Hastanemize nakli sağlandı. Bu canlandırmaya devam edildi ve hastaneye geldikten sonra anjiyosu planlandı. Yapılan anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü ve devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp-akciğer pompasına bağlandı. Hastamız, kalp-akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi. Bütün ekipler bir arada, yakın takip ediyor."

Sağlık Bakanı: SP Milletvekili Bitmez\'in Durumu Kritik
Kaynak: İHA
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