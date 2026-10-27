Sağlık Bakanlığı heyeti Söke'de sağlık yatırımları ve iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı heyeti Söke'de sağlık yatırımları ve iş birliğini görüştü

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Sağlık Bakanlığı heyeti Söke\'de sağlık yatırımları ve iş birliğini görüştü
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Sağlık Bakanlığı heyeti ve Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile bir araya geldi. Görüşmede Söke'de planlanan sağlık yatırımları ve kurumlar arası iş birliği imkanları ele alındı, Arıkan heyete teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Etüt Proje Daire Başkanı Yusuf Durnagöl, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve beraberindeki heyet, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyarette, Söke'de yapılması planlanan sağlık yatırımları ve kurumlar arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı. İlçenin sağlık alanındaki ihtiyaçları ve geleceğe yönelik yatırım planları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurumlar arası iş birliğine önem verdiklerini dile getiren Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Söke'nin ihtiyaçları ve geleceğine yönelik, halkımızın yaşam konforuna katkı sağlayacak ve iyileştirecek tüm konularda, kurumlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda ziyaretlerinden dolayı Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Etüt Proje Daire Başkanı Yusuf Durnagöl ve Aydın İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul 'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette ayrıca Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Engin Tetik, Destek Hizmetleri Başkanı Ömer Faruk Sağlam, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Cevat Sandalcı ve Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Görsoy da yer aldı.

Kaynak: İHA
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