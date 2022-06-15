Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin geneli üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Ahat Andican, aralık ayında Meclise getirilip daha sonra geri çekilen sağlık çalışanlarıyla ilgili teklifin, sadece doktorları kapsadığı, sağlık sisteminde olan yaklaşık 39 grubu kapsamadığı eleştirilerini yaptıklarını anımsattı.

Şimdi gelen teklifin yine sadece tıp doktorlarını ve diş hekimlerini kapsadığını belirten Andican, şunları söyledi:

"İYİ Parti olarak, komisyon görüşmeleri sırasında eczacılara, hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına en azından seyyanen bir ödeme yapılması teklifini verdik fakat reddedildi. Benzer şekilde, geri çekilen teklifte doktorların emeklilik ve ek ödemelerine yönelik düzenlemelerin yeterli olmadığını, maaşlarında da iyileştirmeler yapılması gerektiğini söylemiştik. Ne yazık ki bugün tartıştığımız, görüştüğümüz teklifte de böyle bir düzenleme yapılmamıştır; çok cüzi, birkaç yüz lirayla sınırlı iyileştirmeler yapılmıştır.

İlk teklifte, pratisyen doktorların emekli maaşlarında 4 bin 710 lira, uzmanlarda ise 5 bin 415 lira iyileşme yapılmaktaydı. Önümüzdeki teklifte ise pratisyenler için 1648 TL, uzmanlar için ise 2 bin 119 TL teklif edilmektedir. Yani yasa teklifindeki rakamların yaklaşık üçte birine indirilmiştir. Sayın Nebati'nin ifadesiyle, Türk lirası dibe vurduğu için ve bu ülkede artık iki para birimi kullanıldığı için bu konuyu bir de dolar cinsinden gündeme getirmek istiyorum. İlk teklifi kabul ettiğimizde dolar 12 liraydı, şimdi 17 lira; bu durumda, pratisyenlere aralıkta önerilen toplam rakam 392 dolarken şimdi 97 dolar önerilmektedir yani dörtte bir; uzmanlar için önerilen ise 451 dolar iken şimdi 124 dolar, yine dörtte bire yakın. Bu, emekli maaşları için yapılan sözde iyileştirme, ek ödeneklerde yapılan iyileştirme ise birkaç yüz lirayı geçmiyor. Şimdi Sayın Bakan'a sormak istiyorum: Bu mudur, pandeminin ön cephesinde fedakarane mücadele eden, Mecliste alkışlattığınız doktorlara verdiğiniz kıymet? Teklifle, dağ fare doğurdu; tam bir fiyasko, tam bir aldatmaca, tam bir göz boyama."

Andican, bugün Türkiye'den dış dünyaya çok ciddi sayılarda hekim ve hemşire göçünün başladığını ifade ederek bunun nedeninin AK Parti iktidarının dünyadaki gelişmeleri doğru okuyamaması olduğunu savundu.

"Sağlık hizmetlerinde memnuniyet oranı yüksek"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kanun teklifinin, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini ve sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesini amaçlayan düzenlemeler içerdiğini ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde sunulması, organize edilmesi ve finansmanının sağlanmasının devletin önemli sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan Kalaycı, "Ülkemizde sağlık hizmetlerine erişim ve sağlık hizmet kalitesine ilişkin önemli iyileşmeler kaydedilmiştir. Sağlık hizmet altyapısında, hasta yatak kapasitesi ve hasta yatakları niteliklerinde iyileşme sağlanmıştır. Bu iyileşmeler sayesinde sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı yüksek düzeydedir." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın nedeniyle bütün dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiren Kalaycı, "Türkiye, sağlık altyapısı, etkili yönetim şekli ve buna uygun politikalarıyla dünyada bu süreci başarılı bir şekilde yönetmede öne çıkan ülkelerden biri olmuştur. Başta Sağlık Bakanı'mız olmak üzere salgına karşı fedakarca mücadele ederek canlarını ortaya koyan tüm sağlık çalışanlarımıza tekraren şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin asla kabulü mümkün olmayan bir durum olduğunu söyleyen Kalaycı, "Sağlıkta şiddeti önlemeye dönük önemli düzenlemeler yapılmış olup etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Şifa dağıtan kardeşlerimize saldıran her kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmalıdır." dedi.

Kanun teklifiyle, sağlık çalışanlarının bazı talep ve beklentilerini karşılamaya yönelik düzenlemeler yapıldığını belirten Kalaycı, "Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müjdesi verilen ve ana hatları açıklanan ek göstergeyle ilgili çalışmaya dair kanun teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimize gelecektir. Bu düzenleme de sağlık çalışanlarımızı kapsayacaktır. Ayrıca enflasyon farkı olarak aylıklara 1 Temmuz'dan geçerli yüzde 40 civarında artış yapılması da emeklileri ve kamu çalışanlarını büyük ölçüde rahatlatacaktır." diye konuştu.

"Bunun neresi yasama?"

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, aralık ayında getirilen ve geri çekilen sağlık çalışanlarıyla ilgili kanun teklifini anımsatarak, "Şu anda biz Haziran'ın 15'indeyiz. Aralıkta dolar 13 lira, yakıt benzin 11 lira, enflasyon yüzde 37, altın 700 lira. Bugün daha mı iyi? Yaşam pahalı, alım gücü azalmış, o gün verdiğiniz ücretin daha azını veriyorsunuz ve o gün verdiğiniz hakların bir kısmını geri çekiyorsunuz. Bunun neresi yasama? Bunun neresi usul?" diye sordu.

"Sağlıkta dönüşüm" ile ilgili eleştirilerde bulunan İpekyüz, "Sağlıkta dönüşüm, katkı payı almaktır; sağlıkta dönüşüm, ilaç olmamasıdır; sağlıkta dönüşüm, beş dakika, on dakika muayene ol diye üç ay, dört ay sonraya randevu almaktır, hekime gittikten sonra ultrason için beş ay sonraya gün almaktır, ameliyat için gittiğinde malzeme yok demektir; sağlıkta dönüşüm 'Biz yapamıyoruz, özele git.' demektir." görüşlerini öne sürdü.

AK Parti Grubu adına söz alan Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Türkiye'de herkesin sağlık hakkını en etkili şekilde kullanabilmesi ve sosyal devlet ilkesinin gerçekleşmesi gayesi ile bir düzenleme yaptıklarını söyledi.

Bu kanuni düzenlemeyle gece gündüz demeden, çocuklarını dahi görmeden çalışan doktorların haklarını teslim etmeyi amaçladıklarını ifade eden Tamer, "Geceden sabahlara kadar ameliyat yapan doktor arkadaşlarımızın hakları parayla ölçülemeyecek kadar değerlidir. Bu kanun ile aksaklıklarını gördüğümüz durumlarla ilgili bazı değişiklikler yaptık.' dedi.

AK Parti hükümetlerinin göreve geldiği döneme kadar sağlıktaki sorunları herkesin çok iyi bildiğini, ama bu olumsuzlukların çabuk unutulduğunu belirten Tamer, "Tüm sağlık çalışanlarına seslenmek istiyorum; sizlerin emekleri parayla ölçülmez. Biz bunu parayla ödeyeceğimizi biliyoruz. Size ne versek azdır diyoruz ve yapılan iyileştirmenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sağlığın bütün bileşenlerinden şikayetler geldiğini ancak bunlarla ilgili bir türlü sonuç alınamadığını ifade etti.

Aralık ayında getirilen ve bugüne göre daha iyi düzenlemeler içeren teklifin geri çekildiğini belirten Bekaroğlu, sürekli bütçe konusunun gündeme getirildiğini aktardı. Bekaroğlu, "Para var ama bu parayı kime vereceğiniz bir tercih meselesi." dedi.

Teklifin, sağlık çalışanları arasında çalışma barışını bozacak düzenlemeler içerdiğini öne süren Bekaroğlu, sağlıkta dönüşüm programı ve şehir hastanelerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Bekaroğlu, sağlıkta erişimde problemler yaşandığını, uzun sürelerle randevu verildiğini savundu.