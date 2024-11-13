Sağlık Hakkı İçin Acil Önlemler - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sağlık Hakkı İçin Acil Önlemler

CHP'li Gezmiş, ilaç fiyatları ve eczacıların sorunlarına dikkat çekerek acil düzenleme çağrısı yaptı.

13.11.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, "Halkımızın sağlık hakkını koruyacak, eczacılarımızı ve ilaç sektörünü destekleyecek düzenlemeler vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir." dedi.

Gezmiş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşın ilacından tasarruf olmayacağını belirterek, "Unutulmamalıdır ki en pahalı ilaç, ulaşılamayan ilaçtır. Sağlık alanındaki gelişmeler her geçen gün artmaktadır. Halk sağlığını korumak açısından da hayati öneme sahip ilaçlar vardır. Ancak ülkemizde Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan yenilikçi tedavilere erişim oranı maalesef çok düşüktür." diye konuştu.

Eczacıların da ilaç yokluğu ve fiyatlandırma sorunları nedeniyle mağdur olduğunu dile getiren Gezmiş, "İlaç fiyatındaki artışa rağmen karlılık baremlerinin güncellenmemesi her geçen gün eczanelerimize artan giderler karşısında kan kaybettirmektedir. Bu durum eczacılarımızın halk sağlığı için verdikleri çabayı sürdürebilmeleri konusunda büyük zorluklar yaşatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Gezmiş, özellikle kronik hastalıklarda düzenli ilaç kullanmak zorunda kalanların, geri ödeme koşullarındaki yetersizlikler nedeniyle mağdur olduğunu savunarak, artan fiyat farklarının vatandaşı zora soktuğunu ifade etti.

Koruyucu sağlık alanında da sorunlar yaşandığını anlatan Gezmiş, koruyucu sağlığa yeterli bütçe ayrılmadığını ve koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan bütçenin arttırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Gezmiş, şunları kaydetti:

"Halkımızın sağlık hakkını koruyacak, eczacılarımızı ve ilaç sektörünü destekleyecek düzenlemeler vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir. Yoksa ilaca erişim sorununun daha da derinleşeceği ortadadır. Vatandaşımız her geçen gün ilaca ulaşamadığı için mağduriyet yaşamaktadır. İlaç yokluğu sorununun acilen önüne geçilmelidir."

Kaynak: AA

Milletvekili Elvan, Giresun, Son Dakika

Son Dakika Politika Sağlık Hakkı İçin Acil Önlemler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Esenyurt’ta ’’Halay’’ kavgası İki grup birbirine girdi Esenyurt'ta ''Halay'' kavgası! İki grup birbirine girdi
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed’den umutluyum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
21:33 Salgın can almaya devam ediyor Salgın can almaya devam ediyor
21:29 MHP’den dikkat çeken ’Bahçeli’ paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi
21:17 Kerem Aktürkoğlu’ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı Kerem Aktürkoğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı
20:47 Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü
20:32 Melania Trump, Jill Biden’ın Beyaz Saray davetini reddetti Melania Trump, Jill Biden'ın Beyaz Saray davetini reddetti
20:27 Mauro Icardi, Neymar’a telefon açtı Mauro Icardi, Neymar'a telefon açtı
20:25 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 15:42:09. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık Hakkı İçin Acil Önlemler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.