Sağlık Hakkı İçin Acil Önlemler

Politika

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, "Halkımızın sağlık hakkını koruyacak, eczacılarımızı ve ilaç sektörünü destekleyecek düzenlemeler vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir." dedi.

Gezmiş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşın ilacından tasarruf olmayacağını belirterek, "Unutulmamalıdır ki en pahalı ilaç, ulaşılamayan ilaçtır. Sağlık alanındaki gelişmeler her geçen gün artmaktadır. Halk sağlığını korumak açısından da hayati öneme sahip ilaçlar vardır. Ancak ülkemizde Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan yenilikçi tedavilere erişim oranı maalesef çok düşüktür." diye konuştu.

Eczacıların da ilaç yokluğu ve fiyatlandırma sorunları nedeniyle mağdur olduğunu dile getiren Gezmiş, "İlaç fiyatındaki artışa rağmen karlılık baremlerinin güncellenmemesi her geçen gün eczanelerimize artan giderler karşısında kan kaybettirmektedir. Bu durum eczacılarımızın halk sağlığı için verdikleri çabayı sürdürebilmeleri konusunda büyük zorluklar yaşatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Gezmiş, özellikle kronik hastalıklarda düzenli ilaç kullanmak zorunda kalanların, geri ödeme koşullarındaki yetersizlikler nedeniyle mağdur olduğunu savunarak, artan fiyat farklarının vatandaşı zora soktuğunu ifade etti.

Koruyucu sağlık alanında da sorunlar yaşandığını anlatan Gezmiş, koruyucu sağlığa yeterli bütçe ayrılmadığını ve koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan bütçenin arttırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Gezmiş, şunları kaydetti:

"Halkımızın sağlık hakkını koruyacak, eczacılarımızı ve ilaç sektörünü destekleyecek düzenlemeler vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir. Yoksa ilaca erişim sorununun daha da derinleşeceği ortadadır. Vatandaşımız her geçen gün ilaca ulaşamadığı için mağduriyet yaşamaktadır. İlaç yokluğu sorununun acilen önüne geçilmelidir."